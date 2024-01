Fonte: IPA Stefano De Martino, Belen e Alessia Marcuzzi

Se si parla di gossip, in cima alla classifica delle curiosità degli italiani ci sono ancora Stefano De Martino e Belen. Il conduttore parlava di due verità che prendono forma quando una coppia decide di dirsi addio, precisando di non avere intenzione di raccontare eventi della sua sfera privata. Non è stata di questo parere la presentatrice argentina, che ha ammesso d’essere stata ripetutamente tradita e d’aver fronteggiato una fase oscura, dalla quale si è ora ripresa, con un nuovo amore, ma soprattutto una nuova consapevolezza.

A parlare è però soprattutto Alessandro Rosica, ovvero l’investigatore social, che è stato il primo a lanciare la clamorosa bomba gossip: Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Tacciato come bugiardo, si è preso la propria rivincita grazie alle confessioni di Belen, che ha ammesso d’essere stata avvertita e d’aver ignorato certe ricostruzioni. Lui spiega d’avere le prove e in una live Instagram infuocata, è sceso nei dettagli del metodo De Martino, per così dire, e della sua storia con miss Boomerissima.

Le donne di Stefano De Martino

Nel corso di un’ora di live, l’esperto di gossip si è lasciato andare a un’analisi approfondita, divertendosi a solleticare la curiosità del suo pubblico. Si è detto infastidito dal tipo di narrativa che viene lasciata passare: “Si ha la necessità di far passare Stefano De Martino come un santo e Belen come quella che sbaglia sempre. Lei non è una santa ma lui ha tanti amici forti e deva passare come quello pulito”.

Ha delineato il profilo di un uomo molto forte, mediaticamente parlando. Nel panorama televisivo attuale è particolarmente quotato, ha spiegato, e di certo non lo ha danneggiato l’ottimo rapporto con Maria De Filippi. Se Belen si è fermata a quota 15, dice, il numero totale nel solo 2022-2023, supererebbe quota 25.

Si tratterebbe di donne famose e non. Con queste ultime ha avuto modo di parlare, ha spiegato, mentre con le VIP per nulla. Ha promesso alle ragazze di non fare i loro nomi, tutelando la privacy e, in alcuni casi, anche le relazioni che portano avanti.

Rosica ha dipinto dei profili quasi identici, con età tra i 26-27 anni, pochi follower e foto in costume in vacanza. Tutte contattate con gli stessi messaggi standard, pare: “Bella, dove sei? Quando passi da Napoli, scrivimi. Che bella che sei“. Tutte avrebbero confermato d’essere state ammaliate dal suo modo di fare e dalle sue maniere durante il corteggiamento.

“Il procedimento è sempre lo stesso. Le fa prendere all’aeroporto dai suoi amici, che lo hanno sempre difeso e che, single, fidanzati e sposati, si sono divertiti durante i festini in barca. Vengono portate direttamente da lui, a casa sua. Poi cambia auto e si allontana, come 007″.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: la storia

Tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi tutto avrebbe avuto inizio nel 2018, ha spiegato l’esperto di gossip. Una simpatia tramutatasi in ben altro. Lei avrebbe insistito per averlo come inviato a L’Isola dei Famosi, per poi lasciarsi andare alla passione.

Lui al tempo non era fidanzato con Belen, non più, mentre la conduttrice era sposata con Paolo Calabresi Marconi. Lui sarebbe stato tradito ripetutamente ma, alla fine, avrebbe scelto di tutelare la propria immagine e quella dell’ex moglie.

Rosica ha parlato di profonda passione, esplosa anche nei camerini di reti televisive. Il tutto proseguito anche dopo il ritorno di Stefano De Martino con Belen. Quest’ultima era stata avvisata proprio dall’investigatore social, screditato e non creduto.

Oggi lui si prende la sua rivincita, spiega, scendendo nei dettagli. Allo stato attuale, De Martino e Marcuzzi, rivela, sarebbero soltanto amici. Un boccone di tanto in tanto e, in alcuni casi, spazio al “dopocena“.

Le donne VIP di De Martino

Non soltanto Alessia Marcuzzi al fianco di Stefano De Martino. Sospinto dai follower in live, Rosica ha fatto alcuni nomi, oltre a quello già svelato di Antonella Fiordelisi: Madalina Ghenea, Andrea (Delogu?). Queste due completerebbero il novero delle quattro più famose.

A tutte, anche alle non VIP, avrebbe chiesto il massimo riserbo, per tutelare la sua famiglia e se stesso, in termini di carriera televisiva. Come se non bastasse tutto ciò, Rosica ha poi fatto un salto nel passato, spiegando d’avere oggi le prove necessarie per porre in evidenza quanto siano datati i tradimenti di De Martino.

“Nessuno sa che dopo anni Stefano ha iniziato a rifrequentare Emma Marrone. Si sono rivisti. Belen li avrebbe sorpresi. Parliamo di un alcuni anni dopo l’addio alla cantante. Ne parlo oggi perché ho le prove. Da ciò litigio pesante tra Emma e Belen. Lui è poi tornato con Belen come se nulla fosse. Nessuno se n’è accorto di questo passaggio, e al tempo i due avevano già avuto Santiago”.