Alessia Marcuzzi ha lasciato il marito Paolo Calabresi Marconi: l’indiscrezione

Alessia Marcuzzi ha lasciato il marito Paolo Calabresi Marconi? Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Dagospia, la conduttrice sarebbe tornata single dopo 6 anni di matrimonio con il produttore. Le settimane trascorse in casa e la situazione difficile vissuta dalla showgirl, avrebbero acuito le tensioni fra i due coniugi tanto da portare a una inevitabile rottura.

Dopo una lunga crisi dunque, Alessia avrebbe scelto di mettere fine al legame. “20 giorni fa – si legge su Dagospia -, dopo 6 anni di matrimonio, Alessia Marcuzzi ha mollato al suo destino da single il marito Paolo Calabresi Marconi”. Un amore, quello fra il produttore e la showgirl, vissuto da sempre lontano dai riflettori, anche se lui era apparso alcune volto nelle Stories della Marcuzzi, in particolare durante le cene a casa degli amici Mara Venier e Nicola Carraro.

Produttore e manager di successo, Paolo era riuscito a conquistare Alessia, domando il suo carattere ribelle. Nel 2014 la coppia si era sposata, con una cerimonia segretissima, in Inghilterra, alla presenza dei figli di lei, degli amici e dei familiari. Solo qualche tempo fa la Marcuzzi aveva condiviso su Instagram i video che raccontavano i momenti più belli del suo matrimonio. “È la prima volta che pubblico per intero tutto il video del mio matrimonio – aveva spiegato ai follower -, ma oggi è il nostro anniversario e mi sento un po’ romantica. Credo che siano stati i tre giorni più belli e divertenti che io potessi mai desiderare! P.S. Ho levato solo la parte più intima e privata della Chiesa… per il resto vedrete tutto in tre video, uno dopo l’altro! #aleepaolo#1dicembre2014”.

A 48 anni la showgirl romana ha alle spalle diverse relazioni naufragate. La più importante con Simone Inzaghi, da cui ha avuto il primogenito Tommaso, in seguito è stata legata a Francesco Facchinetti che le ha regalato la piccola Mia. In numerose interviste la Marcuzzi non aveva nascosto il desiderio di paternità di suo marito, ma aveva anche ribadito la volontà, almeno per il momento, di dedicarsi completamente ai due figli. Proprio per amore di Mia e di Tommaso, Alessia ha sempre mantenuto ottimi rapporti con i suoi ex, organizzando vacanze e festeggiando il Natale insieme.