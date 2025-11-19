Alessia Marcuzzi: “Dicono che ho avuto 100 figli da 100 uomini”. Il peso dei giudizi

IPA Alessia Marcuzzi

La vita privata dei vip è sempre stata sotto una lente di ingrandimento costante, oggi come decine di anni fa. Prima c’erano i paparazzi, oggi i “gossip” dilagano anche sui social e tutti, con la fotocamera a portata di mano, si sono trasformati un po’ in paparazzi. Ed è così che si crea il chiacchiericcio e, di conseguenza, i giudizi, che hanno sempre un peso nella vita di una persona, anche quando ti chiami Alessia Marcuzzi e conduci da anni.

Alessia Marcuzzi parla della sua vita privata e dei giudizi

Con un’intervista a Chi, Alessia Marcuzzi si è raccontata, con confidenze sulla vita privata e sui giudizi che da sempre l’hanno accompagnata lungo il percorso. “Ho una consapevolezza diversa rispetto a qualche anno fa, valuto le mie scelte su chi frequentare in base ad altri aspetti ed esigenze”, ha rivelato. Solo pochi anni fa, nel 2022, si è separata da Paolo Calabresi Marconi. Da allora, a parte possibili flirt mai confermati, è rimasta single.

“Cerco ciò che mi fa star bene. E prima di uscire allo scoperto e di fare un passo, voglio essere sicura. Non mi sono mai esposta con qualcuno che non mi interessasse così tanto”. Il motivo? Anche il profondo desiderio di tutelarsi dai giudizi, come uno dei più diffusi. “Dicono sempre che ho avuto 100 figli da 100 uomini diversi, ma in realtà i figli sono due e i padri pure. Le mie storie importanti si contano sulle dita di una mano”. La Marcuzzi è mamma di Tommaso (nato dall’amore con Simone Inzaghi) e Mia, nata invece dalla relazione con Francesco Facchinetti.

Il bilancio però è positivo, nonostante tutto: “Sono stata fortunata. Ho amato tanto, ma ci sono momenti in cui devi cercare di stare bene con te stesso. Io adesso sto bene, mi sento libera ed è strano per me dirlo perché comunque devo stare attenta a tutto, anche quando esco a mangiare con gli amici”.

Il successo con The Traitors Italia

Alessia Marcuzzi è anche reduce dal successo che ha ottenuto con The Traitors Italia, il reality prodotto da Amazon Prime Video: ben quattordici vip si sono sfidati in un castello. “Forse questo è uno dei programmi più belli che abbia fatto. Ho provato a cambiare pelle e questa mi è piaciuta”, ed è stato bello, secondo lei, “capire le strategie di gioco, agli spettatori viene rivelato subito chi sono i traditori e chi i leali. E il pubblico si diverte a studiare i comportamenti sapendo già chi mente. A volte tifa per i leali, altre per i traditori“.

Il programma è stato condotto proprio dalla Marcuzzi, per un totale di 6 puntate, ed è stato girato e ambientato nella Val di Non, a Castel Valer e Castel Nanno. La puntata finale è stata pubblicata sulla piattaforma il 6 novembre 2025: dopo tanto tempo, un reality che ha incuriosito il pubblico fin dalle prime battute. Al momento non è ancora stata confermata una seconda stagione ma – visto proprio l’ottimo riscontro ricevuto dal pubblico – probabilmente si farà.

