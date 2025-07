Alessia Marcuzzi esclusa ma non troppo, cosa farà a settembre su Rai 1

Nessun programma di rilievo per la conduttrice romana che però non resterà a lungo lontana dal piccolo schermo come invece si è mormorato nei giorni scorsi

Alessia Marcuzzi fuori dalla Rai? Non proprio. Alla presentazione dei palinsesti della nuova stagione ha fatto molto rumore l’assenza de La Pinella. I suoi programmi, Boomerissima ed Obbligo o verità, non sono stati confermati dalla tv di Stato per i prossimi mesi (complici anche gli ascolti non proprio esaltanti). E la conduttrice, che quest’anno ha avuto anche l’occasione di condurre una serata del Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti, non è stata coinvolta in nuovi progetti. Non si tratta però di un’esclusione vera e propria.

Alessia Marcuzzi sarà ancora su Rai 1

A settembre Alessia Marcuzzi tornerà a Tale e Quale Show di Carlo Conti, dove da qualche tempo ha preso il posto di Loretta Goggi. In giuria confermati con lei anche Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Certo, i giudizi di Alessia sono tutt’altro che mordaci, troppo spesso cadono nel buonismo smielato ma questo rientra perfettamente nell’impostazione del format, che vuole essere uno spettacolo leggero per famiglie più che una sfida agguerrita.

La Marcuzzi sarà inoltre al timone di The Traitors su Prime Video. Un reality show psicologico che coinvolge un gruppo di persone famose in un gioco di intrighi e inganni. I partecipanti sono suddivisi in squadre e devono completare delle missioni per accumulare un montepremi in denaro. Fra i concorrenti, però, si nascondono dei traditori che cercheranno di ingannare e manipolare il resto del gruppo per fare in modo di tenersi per sé il montepremi finale. Il gruppo intanto proverà a individuare ed eliminare i traditori, la cui identità è però, appunto, sconosciuta.

Dunque, esclusa sì ma non troppo: il futuro di Alessia Marcuzzi è ancora in tv sebbene non abbia uno spazio così predominante com’era in passato. Una situazione che del resto va a genio alla diretta interessata che dopo aver raggiunto la soglia dei 50 anni ha cambiato priorità e obiettivi di vita.

Si è reinventata come imprenditrice e si è discostata da una tv che non le appartiene più. Ha lasciato Mediaset per togliersi l’etichetta di conduttrice dei reality show ed è ripartita dalla Rai, dove ha avuto modo di mostrare un lato più scanzonato e vivace del suo carattere.

Alessia Marcuzzi è cambiata a 50 anni

“A 50 anni è tempo di bilanci, lavoravo senza sosta da quando ne avevo 17. Non c’è stato nessuno strappo con Mediaset, ma è stata una scelta dovuta al momento, una scelta fatta in nome di quella libertà di cui parlavo prima”, ha detto in passato Alessia Marcuzzi a proposito del suo addio a Mediaset.

“Volevo concedermi la possibilità di condurre i programmi che mi piacciono, non volevo rimanere legata ai reality, volevo cambiare, sentivo che dovevo scegliere dei programmi diversi, scriverne uno mio come è stato per Boomerissima, o fare cose che Canale 5 non aveva in mente per me. Avevo voglia di progetti più affini a quella che sono oggi”.

Oggi vive le nuove sfide professionali con maggiore tranquillità: “Un tempo aspettavo i dati con le farfalle nello stomaco, molte volte hanno aiutato anche la mia autostima. Oggi invece sono più serena, ho due aziende — una di skin care e una di borse — che vanno bene, lavorativamente parlando sono appagata. Certo ammetto che è una felicità estrema non dover aver a che fare con gli ascolti!”.