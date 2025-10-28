Alessia Marcuzzi si confessa: “In amore ho tradito, ma c’erano sempre dei problemi”

Pronta a tornare con il reality "The traitors", Alessia Marcuzzi si è confessata sul tema dei tradimenti e dell'infedeltà

Tradimenti e inganni sono al centro di The Traitors, il nuovo reality condotto da Alessia Marcuzzi su Prime Video dal 30 ottobre. E proprio sul tema delle infedeltà si è confessata la presentatrice romana, che con l’onestà che da sempre la contraddistingue ha ammesso di essere stata una traditrice, “più in amore che in amicizia”.

Alessia Marcuzzi e i tradimenti

Alessia Marcuzzi tornerà presto sul piccolo schermo con The Traitors, un nuovo reality targato Prime Video in onda dal 30 ottobre. I concorrenti del gioco, tra prove e insidie da superare, dovranno impedire al traditore che si nasconde nel gruppo di mettere le mani sul montepremi finale. Un gioco avvincente, in cui bugie e inganni hanno un ruolo centrale. Ma che rapporto ha la conduttrice del programma con l’infedeltà? Lo ha raccontato lei stessa in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Non ho subìto grandi tradimenti, mi è capitato di tradire più in amore che in amicizia, però faccio parte della categoria che se tradisce è perché c’è un problema. Quindi finisco la storia vecchia e inizio quella nuova. Invece nelle amicizie non l’ho mai fatto. Ci possono essere state delusioni, però tradimenti tali da dire ‘ti tolgo la parola’, mai”, ha raccontato la presentatrice.

Le bugie? Non fanno per Alessia: “Sono leale, anche perché faccio molta fatica a non lasciar trapelare le emozioni sul mio viso. Se sto dicendo una bugia si capisce subito: divento rossa e mi viene da ridere”, racconta ancora. Anche sulla sua capacità di mantenere dei segreti la Marcuzzi è piuttosto dubbiosa: “Se riguarda me, no. Sulle mie amiche, sì. Non rilascio facilmente interviste perché racconto tutto! Mi apro anche con il primo che incontro per strada”. Insomma, alla luce di queste dichiarazioni, probabilmente Alessia non sarebbe la migliore delle concorrenti per il suo nuovo reality.

The Traitors, il nuovo reality di Alessia Marcuzzi

The Traitors Italia è un reality show psicologico ricco di intrighi, tradimenti e inganni. Al centro del format c’è un gruppo di personaggi famosi: i vip si aggirano in una magione spettacolare sfidandosi in un gioco che prevede un costante lavoro di squadra per completare delle missioni e accumulare un montepremi in denaro.

Ma fra i concorrenti si nascondono dei traditori che cercheranno di ingannare e manipolare il resto del gruppo per accaparrarsi il premio finale, mentre gli altri, i leali, ignari di chi siano i traditori, lavorano in squadra con lo scopo di eliminarli dal gioco.

La posta in palio sarà altissima e metterà alla prova la capacità di ciascuno di destreggiarsi in una fitta trama di alleanze e tradimenti. Se almeno un traditore arriverà alla fine del gioco terrà per sé l’intero montepremi, ma se tutti i traditori saranno smascherati, gli altri partecipanti ancora in gioco potranno dividersi il premio equamente.

Nel cast del programma, che andrà in onda su Prime Video dal 30 ottobre, ci sono Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica e Yoko Yamada.