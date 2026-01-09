Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Alessia Marcuzzi, ritorno in Rai con The Traitors

Alessia Marcuzzi ha dato inizio a una nuova fase della sua carriera con ottimi riscontri. Tutto ha avuto inizio con Boomerissima, per quanto la conclusione sia stata meno fortunata del previsto.

Spazio poi ad Amazon Prime Video, da Red Carpet a The Traitors. Il pubblico l’apprezza e ora per lei pare prefigurarsi un ritorno in Rai. Ecco cosa starebbe accadendo dietro le quinte in queste ore.

Alessia Marcuzzi in Rai

The Traitors è un successo internazionale ma in Italia parte del suo successo è dovuto anche all’ottima gestione di Alessia Marcuzzi. In queste recenti esperienze ha dimostrato d’essere cresciuta molto come conduttrice, riuscendo a proporsi in modi ben diversi.

Se in Red Carpet è decisamente spontanea e facile alla risata, in The Traitors porta avanti un personaggio che è parte della narrazione generale. Si è già detta pronta a tornare per una seconda stagione e i fan dello show ne sono entusiasti.

Non è detto, però, che i nuovi episodi trovino spazio in streaming su Prime. Di colpo The Traitors potrebbe divenire un programma di punta di Rai 2. Un affare decisamente convincente ma che presenta degli ostacoli.

The Traitors su Rai 2

A lanciare la notizia di un interessamento della Rai per The Traitors è Affari Italiani. Il trionfo su Prime ha posto lo show sotto i riflettori, con la rete pubblica che vorrebbe provare lo “scippo” al colosso.

Sarebbe in atto una trattativa silenziosa con Fremantle, casa di produzione dello show. Se tutto dovesse andare secondo i piani, Rai 2 si ritroverebbe una perla rara tra le mani, capace di mettere d’accordo pubblico generalista e amanti dello streaming. Qualcosa che sul secondo canale riesce a fare soltanto Francesca Fagnani con Belve.

La Rai sarebbe inoltre interessata a trasmettere a propria volta la prima stagione, però in chiaro. Un modo per ampliare il bacino d’utenza, preparando tutti all’arrivo dei nuovi episodi.

L’idea sarebbe quella di offrire il tutto in una versione compatta. Tre prime serate evento, con due puntate per volta. Un modo per garantire ritmo e tensione, fondamentali nella narrativa di un programma del genere. Ciò varrebbe però per la prima stagione, con una seconda forse ampliata fino a raggiungere quota 10 episodi, per garantire 5 prime serate.

Alessia Marcuzzi sarebbe pronta, il pubblico di base c’è e quello di massa potrebbe facilmente appassionarsi. Fremantle non sembra chiudere le porte, ma allora qual è il problema? La programmazione è purtroppo già molto affollata. Trovare spazio nel palinsesto è un ostacolo che sta alla Rai superare. Di certo assicurarsi i diritti e lasciare The Traitors 2 in sospeso sarebbe un grave danno.

