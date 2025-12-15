Prime ha scelto un nuovo volto per i programmi d'intrattenimento da lanciare in Italia: dopo Fedez è il momento della Marcuzzi

Con un trailer è stato annunciato il cast ufficiale di Red Carpet 2. L’insolito programma, che tenta vagamente di avvicinarsi alle follie di Takeshi’s Castle, tornerà in onda nel 2026. Un titolo che conferma la bontà del nuovo percorso di Alessia Marcuzzi, che ha colmato il vuoto lasciato da Fedez in casa Prime.

Red Carpet 2, il cast

Il tappeto rosso attende nuovamente gli iscritti di Prime. Nella nuova edizione i concorrenti si sfideranno in un parco acquatico. Il trailer getta luce sul clima caotico dominante, come nella prima stagione. Il fatto che l’acqua la faccia da padrona, però, rende il tutto ancora più demenziale.

Una stagione decisamente femminile, con cinque donne impegnate nella sfida:

Alba Parietti;

Federica Nargi;

Pamela Prati;

Giulia Salemi;

Flavia Vento.

A loro si aggiungeranno tre squadre di bodyguard, composte da svariati volti noti del mondo comico italiano:

Autogol;

Alessandro Betti;

Valentina Cardinali;

Alessandro Ciacci;

Scintilla;

Antonio Ornano;

Giulia Vecchio.

Red Carpet 2, quando va in onda

Red Carpet 2 andrà in onda tra non molto. Occorrerà avere pazienza fino al prossimo 23 gennaio 2026. Alessia Marcuzzi tornerà alla guida del programma in questa seconda stagione, che prevede un totale di quattro episodi.

Il meccanismo del programma prevede la tutela delle cinque celebrità da parte delle tre squadre dei bodyguard. Dovranno scortarle fino al traguardo, assicurandosi che non escano mai dal tappeto rosso. Un cammino irto di ostacoli imprevedibili.

La rinascita di Alessia Marcuzzi

Boomerissima non ha ottenuto il successo sperato, anzi, ma Alessia Marcuzzi non si è persa d’animo. È salita a bordo del treno Prime Video, accettando l’offerta di Amazon e, di fatto, occupando il posto che era di Fedez.

Mentre a LOL si stanno tentando varie opzioni, lei ha saputo convincere il pubblico e ottenere ben due riconferme. Dopo Red Carpet, infatti, ha trionfato decisamente con The Traitors. E ora è tempo della seconda stagione del “tappeto rosso”.

Sembra aver trovato la propria dimensione, approfittando di una “conduzione leggera”, che non la vede costantemente a schermo. Se in Red Carpet appare per le reazioni, così come avviene per LOL, lo stesso non si può dire per The Traitors, dove si mostra con fare teatrale soltanto in pochi frangenti a puntata.

È però in grado di fare da ponte tra concorrenti e pubblico in maniera eccellente. Nel gioco tra bodyguard e VIP, poi, è anche affiancata dalla Gialappa’s Band, il che di certo non guasta. Prime sembra aver trovato il proprio volto, un po’ com’era Amadeus per la Rai fino a qualche tempo fa.

Sulla scia di questi successi, è quasi scontato l’arrivo di The Traitors 2, magari nella seconda parte del 2026. Per ora mancano annunci ufficiali ma Prime non rinuncerà facilmente al format che, per alcuni, è stato il migliore di quest’anno a mani basse.

