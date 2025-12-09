Belve Crime non va in onda stasera 9 dicembre: quando torna Francesca Fagnani

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Francesca Fagnani

Brutte notizie per i fan di Francesca Fagnani: diversamente da quanto annunciato, la prima puntata di Belve Crime non andrà in onda il 9 dicembre. Al posto dello spin-off del celebre talk show di Rai2, l’azienda di Viale Mazzini ha annunciato la messa in onda del film Moonfall di Roland Emmerich. Ma quando tornerà l’atteso appuntamento con la giornalista romana?

Belve Crime, perché non va in onda il 9 dicembre

Dopo l’ultima scoppiettante puntata di Belve, i fan del programma di Francesca Fagnani attendevano il ritorno di Belve Crime, spin off dedicato ai casi di cronaca nera e pensato per indagare nella mente di chi ha sbagliato o fatto del male. La prima delle due punatate del format era prevista per il 9 dicembre, ma stando alle ultime indicazioni emerse dai palinsesti Rai, non sarà così: in prima serata su Rai2 è infatti prevista la messa in onda del film Moonfall.

Non ci sono ancora conferme a riguardo, ma è probabile che i due appuntamenti della stagione con Belve Crime vadano in onda dopo le vacanze natalizie. Non si hanno notizie neppure su chi saranno i protagonisti del format: insomma, sul programma di Francesca Fagnani aleggia un gran mistero. E chissà che non faccia bene anche in termini di audience.

Cosa va in onda al posto di Belve Crime

Al posto di Belve Crime andrà invece in onda la pellicola di fantascienza Moonfall, diretta da Roland Emmerich. Al centro della trama, le vicende di un gruppo scienziati, chiamati a risolvere una serie di catastrofi che minacciano la Terra. Per salvare il pianeta, gli esperti dovranno dirigersi sulla Luna, che nasconde molti segreti e sorprese.

Oltre che per le grandiose produzioni e i fantastici effetti speciali, Moonfall si distingue anche per l’analisi di temi di grande attualità, chiamandoci a riflettere sulla possibilità nel mondo attuale di informarsi ed essere informati. Nel cast del film ci sono Halle Berry, Patrick Wilson, Donald Sutherland.

Belve Crime, gli ospiti della prima stagione e le anticipazioni

La prima stagione di Belve Crime è andata in onda in un’unica puntata lo scorso giugno. Al centro del talk show, una serie di interviste ad alcuni protagonisti di celebri casi di cronaca nera che hanno sconvolto il Paese. Francesca Fagnani ha infatti rivolto le sue domande a Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, nel carcere di Bollate.

Gli altri ospiti – presenti in studio – sono stati Eva Mikula, la ‘misteriosa’ fidanzata di uno dei componenti della banda della Uno Bianca; Tamara Ianni, la donna che ha fatto saltare il sistema degli Spada a Ostia; e Mario Maccione, già componente delle Bestie di Satana, oggi collaboratore di giustizia. L’intervista a quest’ultimo è stata trasmessa in esclusiva su RaiPlay.

Non si hanno informazioni in merito ai protagonisti dei prossimi episodi dello spin- off: per alcuni potrebbe trattarsi di un ritorno di Bossetti o di altri personaggi legati in qualche modo alle inchieste già affrontate in studio da Francesca Fagnani. Per avere la risposta a queste domande, bisognerà attendere l’inizio del prossimo anno. O forse no.

