Il 17 dicembre 2024 è andata in onda l’ultima puntata della stagione attuale di Belve. Dopo la sfuriata di Teo Mammucari e l’iconica intervista a Flavia Vento, Francesca Fagnani ha intervistato Jovanotti e Taylor Mega.

Jovanotti riprende Mammucari. Voto: 10

Francesca Fagnani, abituata a domare diverse Belve, ha introdotto Jovanotti e la sua innata positività ai telespettatori dell’ultima puntata dello show tv, mettendo le mani avanti: “Ma non avremo sbagliato ospite?” e in effetti l’intervista con la giornalista ha mostrato, ancora una volta, la limpidezza del cantante, che ancora una volta è sembrato il ventenne che è diventato famoso tanti anni fa.

Già dalla prima risposta alle domande della conduttrice televisiva, Jovanotti ha mostrato il suo modo di essere, non riuscendo a descriversi come una Belva: “Non mi sento una belva, mi sento un animale, spesso. Un cavallo e anche il mio segno nell’oroscopo cinese”. Ma senza saperlo il cantante è stato un po’ pungente riprendendo un appunto mosso, nella precedente puntata, da Teo Mammucari a Francesca Fagnani.

Il cantante, infatti, tanto quanto lo showman, ha sottolineato quanto gli sembrasse strano che qualcuno gli parlasse in terza persona: “Forse è la prima volta che mi danno del Lei… Mi fa sentire autorevole… Pensando di creare una distanza tra di noi, ma invece non lo stai facendo… Non ci riuscirai”.

Jovanotti si è descritto come tutti lo immaginiamo, sempre in movimento per evitare la noia: “Non mi annoio proprio perché in realtà mi annoio… Tendo ad annoiarmi molto… Di me” e pronto a far scattare un sorriso sui volti degli altri: “A me piace che le persone intorno a me stiamo bene”, anche se il rapper non ha saputo dire se lui sia, in realtà, simpatico.

Il rapper si è definito quasi codardo per la sua ostinazione nell’evitare i conflitti diretti: “Non sono ossessionato dall’aver ragione… Forse addirittura codardo in certi casi, perché il conflitto non mi piace… Non mi fa sentire bene”, non si ritiene sexy e, anzi, considera quest’aspetto negli uomini qualcosa di terribile. A riguardo Jovanotti ha raccontato il difficile rapporto che aveva nella giovinezza con le donne e il cambiamento che è avvenuto dopo essere diventato famoso: “Avevo proprio la sensazione di non piacere… Incapace di relazionarmi… Fino alla fama, poi la fama rende tutti fantastici”.

Il cantante non è stato riluttante a raccontarsi sotto diversi aspetti. Jovanotti ha spiegato perché ha scelto il nome d’arte con cui, adesso, è noto al grande pubblico, che in passato haanche provato a cambiare: “Mi sono dato sto nome, probabilmente anche incoscientemente… Pensando che a un certo punto l’avrei anche abbandonato… Alla fine mi va bene così”. Sul suo pubblico ha aggiunto che ha l’impressione che tutti gli vogliano bene e che i suoi detrattori siano davvero pochi: “Siccome sono tre, li cerchi tutti e tre… Penso che non piaccio per come sono… Faccio sembrare che le cose mi vengan facili, in realtà lavoro dalla mattina alla sera”.

Ma c’è stato un momento della sua carriera in cui tutto sembrava andare a rotoli: “Difficile quando ho dovuto reinventarmi… Quei ragazzini crescevano quindi ti rifiutavano… Mi sono sentito perso… Non sapevo a chi parlavo”.

Con una luccicante camicia color oro, Jovanotti ha raccontato anche degli episodi della sua giovinezza, dalle capatine in Vaticano, dove lavorava suo padre, all’infanzia da terzo figlio: “I giochi erano già fatti… I posti a tavola erano già assegnati”, fino al padre che non ha mai creduto nella sua musica: “Ma perché hai successo con la cosa che sai fare peggio, che è la musica?”.

L’unico momento di commozione del cantante è stato quando ha ricordato la madre Viola: “Sono riuscito a farla contenta, anche a ridere… Molto orgoglioso di questo figlio che aveva successo… Notavo in lei delle tristezze… Capivo che c’era qualcosa che a lei nella vita le pesava… Non ho avuto il coraggio di chiederglielo”.

Sulla sua vita sentimentale, Jovanotti ha raccontato il primo matrimoni0 saltato con la moglie, perché non voleva scegliere le tovaglie e il corredo e l’invito mancato alla celebrazione a Pippo Baudo, di cui ancora si pente. Il cantante non ha smentito, né confermato la presunta liason con Valeria Marini che, in passato, gli ha fatto il buco all’orecchio: “Lei faceva la barista e io facevo il disc jockey… Non mi filava proprio… A me lei stava molto simpatica… Venne a Roma a lavorare dove lavoravo io a Roma… Io voglio molto bene a Valeria… Che lei era talmente su un altro pianeta che io non esistevo proprio… Sono un uomo elegante… Non si parla di queste cose in pubblico”.

Nella sua lunga conversazione con Francesca Fagnani, Jovanotti ha parlato anche delle difficoltà subite dopo il grave incidente subito a Santo Domingo: “Esco da un anno difficile, di recupero fisico… Tutto nuovo… Avevo perso il mio strumento fondamentale che è sempre stato il corpo… Ancora mi fa male… Non posso tornare indietro per cui si va avanti” e di quello che ha provato di fronte alla grave malattia della figlia: “Ho reagito cercando di tirar fuori tutta la forza che avevo, semplicemente per essere un punto solido in quest’avventura… Ho sospeso tutto quello che stavo facendo… Privilegio… Ho reagito con forza e cercando di mettere in atto il silenzio, l’ascolto”.

A chiusura dell’intervista non è mancata la gaffe, visto che Jovanotti ha fatto capire che pensasse che Carmen Di Pietro fosse morta: “Di riportare in vita Carmen Di Pietro?”.

Taylor Mega, confusa. Voto: 6

Jovanotti ha ripreso Teo Mammucari, chiedendo a Francesca Fagnani perché gli desse del Lei, ma anche l’intervista di Taylor Mega aveva qualcosa in comune con quella della settimana precedente dello showman. La giornalista, infatti, ha svelato che anche lei si era auto candidata a diventare un ospite del suo programma televisivo.

L’imprenditrice digitale ha mostrato tutto il suo animo da diva fin dal primo momento, svelando alla conduttrice televisiva che quello mostrato in video fosse il suo lato peggiore ma: “Per la Fagnani questo è altro”.

Durante tutto il dialogo a due, Taylor Mega ha affermato di essere schietta e di meritare di più, ma poi è sembrata un po’ confusa perché non ha saputo spiegare bene perché vorrebbe di più dal mondo dello spettacolo italiano: “Io avrei voluto fare molto di più… In Italia non vengo molto capita… Troppo schietta… Vanno di moda le ragazze composte, che non parlano mai di sesso… Se hai dei figli lavori molto di più… Se sei single, libertina fai più fatica… Io saprei fare tutto”.

Anche quando si è trattato di parlare del suo ex Tony Effe, l’influencer in parte si è sbottonata e in parte ha lanciato il sasso nascondendo la mano. La ragazza, infatti, ha affermato che la presenza del rapper e di Fedez al prossimo Festival di Sanremo fa capire che siamo alla frutta, visto che uno dei due non canta, a suo dire, bene: “Uno si, l’altro no. Uno fa delle canzoni belle, l’altro non sa cantare”, ma poi non ha voluto dire chiaramente chi dei due non abbia grandi doti canore.

Sugli ex Ferragnez, Taylor Mega ha confermato una versione già data in passato, confermando il suo flirt con il rapper, durante il suo vincolo matrimoniale, ma anche l’esistenza di una coppia aperta tra Chiara Ferragni e l’ex marito: “Si no era sposato ma ognuno faceva i cavoli propri”. L’influencer ha assicurato di non essere gelosa o invidiosa né di lei, né di Giulia De Lellis e sulla relazione di quest’ultima con il suo ex ha aggiunto: “Una persona alla sua portata”.

La ragazza ha spiegato anche perché è contenta di aver partecipato al dissing di Fedez proprio contro il suo ex fidanzato. “Togliermi qualche sassolino dalla scarpa e me lo sono tolto… Se lo meritava… Aveva fatto una canzone contro di me che non mi era piaciuta per nulla… Io c’ero sempre stata per lui, quando le avevo chiesto un favore, invece, no”.