Fonte: IPA Carlo Conti

Ospite a Cinque Minuti da Bruno Vespa, Carlo Conti ha voluto spegnere qualsiasi polemica riguardo alla presenza di Fedez e Tony Effe tra i Big di Sanremo 2025. Non c’è Festival senza un pizzico di polemica, è questa la grande verità. Eppure, il conduttore e direttore artistico ne è convinto: non ci dovrebbero essere grossi problemi.

Carlo Conti difende Fedez e Tony Effe a Sanremo

“Sono due ragazzi intelligentissimi. Lì canteranno e basta, ne sono sicuro”, potrebbero essere le cosiddette “ultime parole famose”, ma Carlo Conti non ha dubbi in merito a Fedez e Tony Effe, annunciati tra i Big di Sanremo 2025. Da Bruno Vespa a Cinque Minuti, è intervenuto in merito alla loro presenza, dato il pregresso: abbiamo forse già dimenticato il dissing in estate, con protagonista Chiara Ferragni? “E poi fa parte del colore, del calore”.

In effetti, c’è da dire che il conduttore e direttore artistico non vedeva l’ora di sciogliere le riserve sui Big in gara a Sanremo, aspetto ribadito anche da Vespa. “La scelta dei Big è una cosa che non ti fa dormire la notte, perché senti la responsabilità della discografia in qualche modo. Qualcuno deve andare via, devi eliminare molti amici, molti altri invece li devi includere, quindi devi ascoltare le canzoni e cercare di fare il meglio possibile”. Ed ecco perché era praticamente impossibile ridurre la rosa dei Big a 24.

Non ci sono ancora indiscrezioni certe in merito a co-conduttori e co-conduttrici, a parte Alessandro Cattelan, presente alla finale al fianco di Conti. “Paola Cortellesi? Annalisa? Non so ancora niente”. Grande curiosità e attesa anche per gli ospiti presenti a Sanremo, a partire da Damiano David, frontman dei Måneskin che ha avviato anche la carriera da solista, e il mito Jovanotti. “Beh, magari, dico io, no? Io aspetto la loro telefonata. Se chiamo io e poi mi dicono di no ci rimango male”.

Il commento su Sanremo e sulla Rai

Ormai lo sappiamo: dopo la sentenza del Tar, c’è un bel po’ di tumulto su Sanremo. Dopo il commento di Pippo Baudo, “per la Rai non avere più il Festival di Sanremo sarebbe una perdita enorme, gigantesca, sotto tutti i punti di vista”, è arrivato anche quello di Conti, che ha risposto ai giornalisti. “La Rai non può fare a meno del Festival, Sanremo non può fare a meno della Rai“. Il Comune di Sanremo, in ogni caso, ha già annunciato il ricorso al Consiglio di Stato.

A Sarà Sanremo saranno svelati i titoli delle canzoni dei Big

“Qui a Sanremo c’è un’atmosfera meravigliosa: c’è il sole, c’è il mare, c’è la buona musica. A Sanremo sono a casa e mi diverto ancora una volta”. Intanto ormai la macchina di Sanremo 2025 è messa in moto: mercoledì 18 dicembre, su Rai1, va in onda Sarà Sanremo, con i finalisti di Sanremo Giovani e di Area Sanremo. “Sarà una gara serratissima, mercoledì, quando da otto dovranno diventare quattro. E i Big sono altrettanto forti”. Nel corso della serata, come da tradizione, verranno svelati i titoli delle canzoni dei Big.