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IPA Achille Lauro lascia X Factor: i motivi

Un nuovo cambio giudici a X Factor, che nella prossima edizione non vedrà al bancone Achille Lauro. Il cantautore era tra i preferiti del pubblico e la sua assenza avrà un peso molto significativo. È stato proprio lui a svelare le intenzioni, maturate dopo una lunga riflessione professionale. Nessuna rottura con la squadra del talent, che ha voluto ringraziare per i due anni trascorsi. Si è però ritrovato a un bivio nella propria carriera e, come fatto da Manuel Agnelli, ha iniziato a ripensare a quelle che erano le sue priorità.

Achille Lauro lascia X Factor

Due anni dietro al bancone di X Factor, che sono stati decisamente intensi. Il talent ha ovviamente aumentato la popolarità di Achille Lauro, che ha potuto far conoscere altri aspetti di sé al grande pubblico.

Quest’esperienza ha però raggiunto la sua naturale fine, come ha spiegato online. Nessuna lite, vera o presunta, come accaduto in passato con altri suoi colleghi. Stavolta è tutto molto chiaro e alla luce del sole.

“Dopo due anni bellissimi a X Factor, con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui”.

Il messaggio d’addio inizia così e il motivo è presto spiegato. È tutto legato alla sua carriera musicale, che deve avere l’assoluta precedenza su quella televisiva. Il timore di trasformarsi in un personaggio, impossibilitato quasi a recuperare il percorso laddove interrotto, ha avuto la meglio.

I motivi

“Mi trovo in un momento stupendo della mia vita. Tra un enorme tour negli stadi, l’amore travolgente che sto ricevendo, ho deciso di dedicarmi completamente alla musica e a chi, in questi anni, mi ha dato tutto. La musica è la mia casa. Scrivo canzoni da quando ero piccolissimo, ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno”.

Una scelta non di pancia e tutt’altro che improvvisa, al punto che da qualche settimana si vociferava di un passo del genere. Ora, giunto l’annuncio ufficiale, ha avuto inizio il toto nomi per il suo sostituto.

Confermata Giorgia alla conduzione, che sembra aver trovato la propria dimensione, con Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani saldi al loro posto. Ci si chiede, ora, se la produzione vorrà una donna, così da pareggiare i conti dietro al banco, che è tendenzialmente sempre a maggioranza maschile. Non si esclude, però, la sorprendente scelta di snellire il gruppo. Un posto vacante che amplierebbe le squadre dei tre giudici, rendendo la lotta più intrigante (evitando il problema delle squadre azzerate troppo in fretta).

“Ai miei amici Paola, Jake, Francesco, Manuel, Giorgia, ad Andrea Duilio e tutta Sky, al team Fremantle, a Marco Tabolini, a Paolo Costa, a Giacomo Carrera, Paolo Scarbaci e a tutta l’incredibile squadra che lavora dietro le quinte del programma. Grazie di cuore per tutto. Con infinita stima, amicizia e amore”.

E poi? Spazio anche a una citazione di Califano: “Non escludo il ritorno”.