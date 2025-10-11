Achille Lauro lascia X Factor? La lite con Jack La Furia

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Achille Lauro

Già ben prima della messa in onda della nuova edizione di X Factor, Jack La Furia lo aveva anticipato: “Litigherò selvaggiamente con Achille Lauro”. Le incomprensioni sono nate durante i bootcamp e sembra riguardino i diversi criteri attuati dai giudici nella scelta dei concorrenti. C’è persino chi arriva a dire che, proprio per via di queste incomprensioni, il cantautore romano pensi di dire addio al suo posto nel noto talent show canoro.

È scontro tra Achille Lauro e Jack La Furia

Tutto procede bene a X Factor 2025. Al banco dei giudici regna l’armonia e le puntate dei bootcamp, le selezioni che porteranno alla formazione delle squadre destinate allo show, si susseguono tra sorrisi, battute complici e pacche sulle spalle. Dietro le quinte, però, la situazione potrebbe essere ben diversa. Almeno stando a quanto rivelato a fonti vicine alla produzione.

Il sito Tropismi racconta di “frequenti confronti accessi, diverbi sul modo di giudicare i concorrenti e visioni artistiche diametralmente opposte”. A scontrarsi sarebbero i giudici Achille Lauro e Jake La Furia. Le indiscrezioni parlano di “momenti di tensione, sguardi gelidi e silenzi eloquenti” nei corridoi della trasmissione. E c’è persino chi afferma che “Lauro sarebbe pronto a lasciare il talent prima della fine della stagione”.

Puri pettegolezzi infondati? Esagerazioni di comprensibili, insignificanti, incomprensioni tra giudici? Nel frattempo, Achille Lauro ha risposto in modo silenzioso ai rumors. Tra le storie della sua pagina Instagram, il cantante ha condiviso una foto che lo vede abbracciato e sorridente al collega rapper. “Senza di te questo programma non avrebbe alcun senso!” si legge.

L’amicizia tra i due, d’altronde, era già stata svelta in una delle prime puntate di quest’edizione. “Io tutte le mattine mando un messaggio a Jake, dicendo: ‘Cucciolo mio, è il tuo giorno’”. Il membro dei Club Dogo aveva confermato la tenera abitudine, aggiungendo: “Ieri alle 8.33 mi ha scritto un buongiorno con l’emoji del sole, oggi mi ha scritto: ‘Sei la ragione della mia esistenza, senza te questo programma non avrebbe alcun senso’”.

Come sta andando X Factor 2025

L’11 settembre è iniziato X Factor 2025, la diciannovesima edizione del più noto dei talent show canori della televisione italiana (e non solo). Tutto procede come sempre, con qualche piccolo cambiamento. Dopo parecchi anni e numerose vittorie, Manuel Agnelli ha lasciato il suo posto al tavolo della giuria, prontamente sostituito da Francesco Gabbani, alla sua prima esperienza nel ruolo di coach e giudice televisivo. Al suo fianco restano Achille Lauro e Jack La Furia, appunto, assieme a Paola Iezzi.

IPA

Alla conduzione non una conduttrice vera, ma la dolce e talentuosa Giorgia. La cantante è stata confermata per il secondo anno consecutivo, portando al programma una stabilità che sembrava impossibile da ritrovare a seguito della dipartita dello storico padrone di casa Alessandro Cattelan. Qualche piccola regola è stata modificata, ma si tratta di roba di poco conto, come i semafori che sostituiscono le sedie ai bootcamp.

X Factor, insomma, ormai quasi dopo due decenni di messa in onda, ha ben poche sorprese da riservare agli spettatori. E chissà che non sia proprio questo il motivo della diffusione di questi – apparentemente infondati – gossip, buoni solo a riportare in auge quella che sembra già essere l’edizione più benevolmente noiosa nella storia di X Factor.