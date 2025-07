Ufficio Stampa Quando inizia X Factor 2025: ecco il promo

La nuova stagione di X Factor si avvicina sempre più. Ha infatti avuto inizio ufficialmente la campagna di lancio del talent di Sky, che in questa prima fase getta luce sui giudici e sul loro ruolo delicato. Ecco cosa sappiamo e qual è la data d’inizio.

X-Factor 2025 quando inizia

La campagna di X Factor 2025 getta un faro sui giudici, spiegando come sia un ruolo tutt’altro che semplice. Al di là della difficoltà di effettuare delle scelte, interrompendo momentaneamente i sogni di alcuni giovani artisti, è la fase da mentore e guida a gravare maggiormente.

“Tante storie e tanti background diversi tra loro, che anche se partono con poca esperienza possono trasformarsi e vivere un percorso di crescita autentico. E questo vale sia per chi viene preso in squadra con sé, sia per gli altri che non sono mai soltanto ‘giudicati’”.

La nuova stagione di X Factor 2025 avrà inizio il prossimo 11 settembre su Sky e Now. Due i metodi per poter vedere il talent, via decoder o in streaming. Da oggi è disponibile il promo dello show in televisione e sui social, con un giovane cantante che sale sul palco dinanzi ai giudici:

Achille Lauro;

Francesco Gabbani;

Jake La Furia;

Paola Iezzi.

Tutti sotto l’occhio di Giorgia, confermata alla conduzione, aiutando i concorrenti a tirar fuori le proprie potenzialità.

I giudici di X Factor 2025

L’edizione 2025 di X Factor segna l’addio di Manuel Agnelli, che è definibile come un veterano assoluto della versione italiana del talent. Ha scelto di dedicarsi maggiormente ai propri progetti musicali, prendendo le distanze dallo show, che negli ultimi anni ha mutato un po’ il suo aspetto.

Non si parla di impatto estetico ma di dinamiche interne. Guardando però all’immagine del talent, sembra si conferma l’impatto patinato, che tanto convince il pubblico.

Basta guardare la foto al banco pubblicata lo scorso giugno, presa d’assalto dai fan. Grande entusiasmo per il neo arrivato Francesco Gabbani: “Siamo scaramantici: ogni anno, per iniziare bene, facciamo una bella foto di gruppo con giudici e Giorgia”.

X Factor a Napoli

Anche nell’edizione 2025 X Factor tornerà in piazza. Giudici e pubblico al di fuori dello studio e per il secondo anno consecutivo è stata scelta Napoli come location. La serata finale di dicembre 2025 sarà nel capoluogo campano, in Piazza Plebiscito.

Nelle ultime settimane questa opzione era stata in bilico, con soluzioni alternative prese in considerazione. Era nata l’idea di rendere l’evento itinerante e invece, almeno per ora, si resta nella piazza partenopea, dopo l’enorme successo. Un maxi concerto gratuito, che però segnerà l’avvio di un percorso per i concorrenti che saliranno sul palco.