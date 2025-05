Fonte: IPA Francesco Gabbani

L’edizione 2025 di X Factor avrebbe un nuovo giudice, che prenderebbe il posto di Manuel Agnelli: stiamo parlando di Francesco Gabbani. Proprio così: dietro alla scelta, in realtà, ci sarebbero delle indiscrezioni legate a presunti dissidi con un altro giudice che siede al banco (e che è amatissimo). Ma procediamo per punti.

X Factor, Francesco Gabbani prende il posto di Manuel Agnelli

L’ultima edizione di X Factor è stata un successo. Dopo un paio di edizioni non propriamente facili, con l’arrivo di Giorgia alla conduzione e un rinnovamento per i giudici, le cose sono cambiate (in meglio). E nella nuova edizione ci sarà un cambio: il quarto giudice, stando a quanto riportato da Open, sarebbe Francesco Gabbani. Su Instagram, il giornalista Gabriele Parpiglia aggiunge dei dettagli: “Come avevo anticipato, fuori Agnelli per i dissidi verso Lauro. Entra Gabbani che soffia il posto a Biagio Antonacci, anche lui provinato”.

I dissidi tra Manuel Agnelli e Achille Lauro, è bene sottolinearlo, non sono mai stati confermati. Gabbani, dunque, si aggiunge a Jake La Furia, Paola Iezzi e naturalmente Achille Lauro, che fino a qualche settimana fa era in forse. Pochi giorni fa, è stato dato per certo il rinnovo dei tre giudici, così come è stata confermata la presenza, a dir poco brillante, di Giorgia alla conduzione. Ma fin da subito c’è stata un po’ di “maretta” in merito al rinnovo di Agnelli. A Rolling Stones, l’artista aveva replicato con un “no comment”.

Come detto da Parpiglia, poi, per il ruolo di giudice al posto di Agnelli è stato provinato anche Antonacci. Ma, alla fine, Gabbani sembra averla spuntata. E proprio l’artista di Carrara sembra la scelta perfetta, oltre ad aver vinto per ben due volte il Festival: nel 2016 con Amen nella categoria delle Nuove Proposte e nel 2017 con l’ormai iconica Occidentali’s Karma nella categoria dei Big. Un volto decisamente pop, la filosofia da “Viva la vita”, brano portato in gara a Sanremo 2025, che trasmette una certezza: Gabbani come giudice a X Factor ha tanto da offrire.

Manuel Agnelli in tour con gli Afterhours

Sono i dissidi con Lauro il motivo per cui non ha rinnovato, o forse la volontà di dare priorità ai suoi progetti musicali? Da giugno, infatti, gli Afterhours tornano in tour per celebrare i 20 anni dell’album Ballate per Piccole Iene, che è stato pubblicato il 15 aprile 2005: la formazione è dunque composta da Manuel Agnelli, Andrea Viti, Dario Ciffo e Giorgio Prette.

“Qualche mese fa, quando è emersa la possibilità di ripubblicare Ballate per Piccole Iene continuavo a raccogliere richieste di ascoltarlo di nuovo live, integralmente”, ha raccontato Agnelli. “È stato in quel momento che mi è venuta l’idea che suonarlo dal vivo, con la band di allora, avrebbe dato un senso più profondo al tutto. È bastata una telefonata ai compagni di strada di quella stagione. Dopo due ore, la band era di nuovo riunita. Questa è un po’ la ‘magia’ del progetto Afterhours. È stato così tante cose, ha avuto così tante formazioni, che ti permette di rimetterti in strada senza contattare la nostalgia ma solo energie nuove”.