Fonte: IPA Sky ha confermato Giorgia per la conduzione di X Factor 2025

Sky non si lascia sfuggire Giorgia, confermata come conduttrice di X Factor 2025. Una notizia che era un po’ nell’aria e che ora è divenuta ufficiale. È stata la stessa cantante a confermare il tutto tramite un video sui canali social del talent. Ecco cosa sappiamo, poi, del destino dei giudici.

X Factor, Giorgia confermata

Nessun addio alla musica, come conferma lo scorso Sanremo ma Giorgia si sta reinventando conduttrice. Chi può dire cosa le riserverà il futuro, intanto X Factor 2025 la vedrà ancora sul palco a interagire con i concorrenti e i giudici dietro al bancone.

Nessun dubbio in merito al fatto che Sky avesse intenzione di portare avanti la produzione di X Factor. Non era però così scontato che la celebre cantante accettasse di rimettersi in gioco come presentatrice. A settembre il talent show musicale andrà nuovamente in onda, con l’artista al timone.

Nel video annuncio ha ironicamente detto: “Ragazzi, ho grandi novità. Deve però restare tra noi. Ci vedremo presto mi sa”. Il tutto mostrando il tag del talent scritto sulla mano: X Factor 2025. Allo stato attuale, questa è l’unica certezza della nuova edizione, che non è scontato abbia gli stessi nomi in qualità di giudici. Sappiamo infatti come il talent cambi spesso almeno un elemento.

Nella scorsa edizione è stato inoltre provato qualcosa di nuovo. Non soltanto la prima di Giorgia a condurre ma anche la prima finale live in piazza, precisamente a Napoli. In un’intervista di poco precedente l’ultima tappa dello show, la cantante aveva spiegato: “Dieci anni fa avrei detto di no a X Factor. Ora sono molto più aperta. Non mi aspettavo andasse così bene”.

Ecco le parole di Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia: “Siamo entusiasti di poter confermare Giorgia alla conduzione di X Factor 2025, dopo un’edizione sorprendente, in cui ha saputo cucirsi addosso un ruolo per lei inedito”.

I giudici di X Factor 2025

Il dubbio principale della nuova edizione di X Factor riguarda senza dubbio il gruppo dei giudici. Manuel Agnelli aveva lasciato intendere già lo scorso anno d’essere pronto a dire addio al ruolo all’interno del talent, ricoperto per molto tempo. Sembra proprio che la decisione sia ora ufficiale e irrevocabile.

Qualche settimana fa Gabriele Parpiglia era sceso nel dettaglio, parlando di un attrito con Achille Lauro, venutosi a creare nel corso delle registrazioni. Qualcosa di già visto, dunque, considerando l’esperienza con Fedez. Da parte del cantautore non è giunta alcuna smentita ma ora i fan temono di doverne fare a meno. Un duro colpo dopo l’alchimia mostrata dal quartetto lo scorso anno.

Dev’esserci però dell’altro, considerando come lo stesso Achille Lauro sarebbe pronto ai saluti. Se la sua assenza non convince Agnelli a restare, vuol dire che è ormai stanco del progetto.

Per quanto riguarda Lauro, invece, a Radio Deejay aveva fatto un po’ il vago: “Dalla primavera 2026 farò i palazzetti. X Factor? Non è detto. Io propongo Linus”. Il motivo? Chi può dirlo. Voci di corridoio però riportano di una Maria De Filippi intenzionata ad averlo ad Amici, non si sa ancora in quale veste.