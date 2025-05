Manuel Agnelli commenta l’addio a X Factor: “Ho chiuso un cerchio”. I presunti attriti

Fonte: IPA Manuel Agnelli

“Ho chiuso un cerchio in questo periodo della mia vita”. Non lo ha citato direttamente, ma il riferimento è chiaro: Manuel Agnelli ha confermato l’addio a X Factor. L’ultima edizione dello show è stata un successo, ma ora arriva la conferma ufficiale: a prendere il posto di Agnelli è Francesco Gabbani, come riportato nelle indiscrezioni di pochi giorni fa. Un cerchio si è chiuso e un altro inizia.

Manuel Agnelli, l’addio a X Factor è ufficiale

“Faccio teatro e faccio televisione quando voglio e come voglio. Ogni tanto metto la testolina anche nel cinema. Ho vinto un David di Donatello e un Nastro d’Argento. E poi faccio musica. Ma non dipendo da nessuno di questi ambienti. È questa la mia grande libertà”, sono queste le parole di Manuel Agnelli durante la presentazione di Lazarus: una dichiarazione con cui rivendica la sua libertà creativa e musicale.

A margine delle parole di Agnelli, solo poche ore dopo è arrivata la conferma ufficiale dopo l’indiscrezione circolata nei giorni scorsi: a prendere il posto del giudice a X Factor è Francesco Gabbani, che ha vinto per ben due volte il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte e poi nei Big. La giuria è così composta da Gabbani, Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Nel corso della presentazione, Agnelli ha parlato della musica e dei numeri, e di come questi due aspetti dovrebbero essere slegati. “Oggi come oggi è molto più gratificante pensare a una creatività slegata dai numeri, perché i numeri hanno dominato in lungo e in largo il mondo della musica, costituendo forse l’unico modo oggettivo per giudicare le cose. È un obbrobrio, una mistificazione di quello che dovrebbe essere la musica”.

Francesco Gabbani a X Factor: l’annuncio ufficiale

La giuria dell’edizione 2025 di X Factor è stata confermata con un video condiviso sui social: la partenza della nuova edizione è fissata per settembre e troviamo, dunque, come new entry, proprio Francesco Gabbani. Alla conduzione è già stata confermata Giorgia. Per Gabbani, è un esordio ai talent show, ma l’artista, ne siamo certi, saprà come conquistare il suo pubblico. I giudici, dunque, a breve, saranno chiamati a iniziare a prendere parte alle Audizioni: le registrazioni iniziano il 3-4 all’Allianz Cloud di Milano, e poi il 6-7 giugno.

“Sono certa che Francesco, insieme a Lauro, Jake e Paola saprà accogliere, far crescere e valorizzare il talento dei tanti giovani artisti che anche quest’anno porteranno la loro musica e i loro sogni sul palco di X Factor. Un grande in bocca al lupo quindi ai nostri giudici e a Giorgia per questa nuova edizione. E un ringraziamento sincero a Manuel Agnelli, che con la sua straordinaria competenza e originalità ha contribuito negli anni a rendere unico X Factor“, le parole di Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia.

I presunti attriti tra Agnelli e Achille Lauro

L’indiscrezione su Gabbani è stata accompagnata da altrettanti rumor: in particolare, i presunti attriti tra Agnelli e Achille Lauro. “Come avevo anticipato, fuori Agnelli per i dissidi verso Lauro. Entra Gabbani che soffia il posto a Biagio Antonacci, anche lui provinato”, queste le parole del giornalista Gabriele Parpiglia su Instagram.