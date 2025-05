X Factor, la nuova giuria è ufficiale: quando iniziano le registrazioni

Fonte: IPA Giorgia Todrani

L’atmosfera si fa incandescente, le luci si riaccendono e il sipario è pronto a riaprirsi. X Factor riparte con una giuria in parte rinnovata ma carica di promesse. Il conto alla rovescia è iniziato, e l’edizione 2025 si preannuncia come una delle più attese degli ultimi anni. L’annuncio ufficiale è arrivato via social, in un video che ha immediatamente catturato la curiosità del pubblico: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi saranno i quattro giudici che guideranno i nuovi talenti verso il sogno della musica.

La nuova giuria di X Factor

Quando un programma storico cambia pelle, l’effetto è sempre doppio. Da un lato l’addio a volti familiari come quello di Manuel Agnelli, che ha scritto pagine indimenticabili degli anni più recenti di X Factor; dall’altro, l’emozione di scoprire cosa ci riservano le novità. In questo caso, ha anche un nome. Ed è quello del cantautore carrarese Francesco Gabbani.

Sono quattro personalità forti, diverse ma complementari. Achille Lauro, provocatore con vena poetica, torna per proseguire un percorso già iniziato con successo. Jake La Furia, colonna dell’hip hop italiano, è pronto a riportare il suo estro dissacrante che toglie ogni banalità alla competizione. Paola Iezzi, metà del duo Paola e Chiara, è ormai una presenza fissa e ammirata. E poi c’è lui, il nuovo volto: Francesco Gabbani.

È la prima volta che l’artista toscano entra nel mondo dei talent come giudice, ma il suo bagaglio artistico parla da sé. Vincitore di due Festival di Sanremo – con Amen e Occidentali’s Karma – autore di successo per giganti come Mina, Celentano e Ornella Vanoni, l’artista porta al tavolo una sensibilità rara, fatta di ironia, visione e profonda conoscenza della musica. È la scommessa fresca dell’anno, dopo l’addio clamoroso di Agnelli avvenuto non senza un filo di polemica, ma anche un elemento che può dare uno spessore diverso alle storie dei concorrenti. Chi salirà sul palco di X Factor troverà in lui non solo un giudice, ma una vera guida.

Quando iniziano le registrazioni

Il calendario segna una data importante. Il 3, 4, 6, 7 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano inizieranno le prime registrazioni, con le Audizioni in programma in vista di settembre. È lì che tutto comincia: palco spoglio, voci emozionate e sogni ancora da capire. Giorgia, confermata alla conduzione dopo l’ottimo debutto dello scorso anno, accompagnerà il pubblico e i ragazzi in questo nuovo viaggio. La macchina di X Factor si è così rimessa in moto, e nonostante le trasformazioni, l’obiettivo del programma resta immutato. L’esigenza è quella di cercare un talento vero, raccontarlo con onestà e portarlo alla luce.

Dietro le quinte, il lavoro è incessante. Marco Tombolini di Fremantle e Antonella d’Errico per Sky Italia lo confermano. X Factor non si ferma mai. È un cantiere creativo in continua evoluzione, che ogni anno cerca di intercettare le nuove tendenze, dare voce a generi emergenti e anticipare quello che accadrà. E quest’anno, con questa giuria nuova, il programma sembra pronto a ridefinire ancora una volta il modo in cui la musica si racconta in tv.