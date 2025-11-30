X Factor, scontro fra Achille Lauro e Gabbani. Spunta il fuorionda: “Stasera mi dovete tenere”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Achille Lauro

Continua a far discutere la lite fra Achille Lauro e Francesco Gabbani a X Factor. Ad alimentare le polemiche un fuorionda dello show in cui l’artista toscano appare piuttosto turbato e infastidito dal battibecco con il collega.

La lite fra Achille Lauro e Francesco Gabbani a X Factor

Ma andiamo con ordine. L’ultima puntata di X Factor è stata segnata da uno scontro piuttosto acceso fra Achille Lauro e Francesco Gabbani. Dopo settimane in cui fra i giudici sembrava regnare la massima armonia, fra commenti entusiastici e pochissime critiche, ora che la gara è entrata nel vivo i protagonisti del programma ci hanno regalato non poche scintille.

Tutto è partito dall’esibizione di PierC che ha cantato Bohemian Rhapsody dei Queen. Nel corso della sua performance, l’artista ha lasciato il pianoforte per improvvisare una sorta di balletto sul palco. Un modo – forse – per sfogare l’energia repressa che però non è piaciuto ad Achille Lauro.

“Sono tuo fan, ma evita i saltelli”, ha dichiarato subito dopo, scatenando la reazione di Gabbani che ha rimproverato il collega. Rivolgendosi all’artista del suo team ha poi detto: “Fregarsene di chi ti critica per contenere la tua personalità”. Le critiche di Lauro però hanno colpito nel segno tanto che PierC è scoppiato a piangere, creando, di conseguenza, ancora più tensione. Un momento di debolezza e fragilità in cui il cantante ha trovato l’appoggio di Giorgia, conduttrice del programma.

“Siete contenti adesso?”, ha detto lei rimproverandoli. Ma i battibecchi fra i giudici non sono finiti qui e sono proseguiti nel corso di tutta la puntata. Dopo la performance di Tellynonpiangere sulle note di A Te di Jovanotti, Achille Lauro ha definito il cantante “più da discografia che da talent”, considerandolo penalizzato dalle cover. Un commento che ha fatto infuriare Gabbani, innescando un nuovo scontro.

“Se devi fare polemica per alimentare il programma ti ricordo che questa edizione è bella perché non discutiamo”, ha detto Lauro. E lui ha replicato: “Cerco solo di fare giustizia”. La lite è stata bloccata proprio da Giorgia che ha deciso di mandare la pubblicità.

Il fuorionda di Gabbani dopo la lite con Achille Lauro

In un video pubblicato sui social di X Factor però scopriamo un fuorionda che rivela cosa è accaduto subito dopo la lite fra Achille Lauro e Francesco Gabbani.

Nella clip vediamo un Gabbani piuttosto infastidito che dice: “Mi dovete tenere stasera. È giusto che ci sia un confronto tra di noi, ognuno la vede dal proprio punto di vista. Non è strategia quella di Lauro, è il suo gusto, pensa davvero quello che dice”. Poco dopo Achille ribatte: “Ma figurati se faccio la strategia”.

In un’altra clip Jake La Furia sussurra un consiglio al giudice toscano, invitandolo a non lasciarsi andare ad uno scontro troppo acceso. “Adesso ascoltami bene – dice -, Lauro è un mestierante, tu ci stai andando a finire dentro con tutte le scarpe. Ora devi mantenere la calma. Hai capito? Iote lo dico perché ci sono già passato, devi fregartene”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!