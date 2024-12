Fonte: IPA Teo Mammucari

Francesca Fagnani ha condotto una nuova puntata di Belve, andata in onda il 10 dicembre 2024. Nell’ultimo appuntamento settimanale del programma televisivo, la giornalista ha mostrato ancora più di sempre la sua bravura, gestendo una situazione non facile, come può essere quella in cui un ospite decide di abbandonare lo studio. Sempre professionale e composta, la conduttrice è riuscita a contenere le sue “Belve” con il sorriso e le sue domande pungenti.

Teo Mammucari, irrispettoso. Voto: 1

Forse Teo Mammucari ha impersonato, più di tutti, il gioco di essere belva, che si crea nello studio del programma televisivo di Belve, perché, in effetti, dal primo momento in cui si è mostrato al pubblico è sembrato difficilmente domabile. Pochi minuti dopo il suo ingresso nello studio di Belve, lo showman ha chiesto alla conduttrice televisiva delle specifiche sulla scenografia: “Perché li mette tutto al buio?”.

Dopo le prime domande Teo Mammucari aveva già capito di non essere al posto giusto: “Io non sono giusto qua”. Sicuramente un’intervista impostata come quella di Francesca Fagnani può essere un po’ imbrigliante per un mattatore come il conduttore televisivo, ma sembra che lui non si sia dato proprio la possibilità di riuscire ad andare fino in fondo nella sua partecipazione alla quarta puntata dello show tv.

Quando Francesca Fagnani ha svelato che lui si era auto-proposto per essere un ospite di Belve: “Lei dice che non è giusto ma si è proposto lei… Le ho detto di no un anno… Perché voleva venire qua?”, il possibile feeling, che si dovrebbe creare tra intervistatore e intervistato, è sembrato rompersi irrimediabilmente: “Potevi anche dirmi di no”.

Teo Mammucari, quindi, ha deciso di lasciare lo studio televisivo, poco dopo esservi entrato e aver sentito le prime domande di Francesca Fagnani, che lo hanno indisposto, come quella in cui gli chiedeva chi fosse più bravo di lui: “Certo ci stanno miliardi meglio di me… Queste sono cose che può dirle il pubblico, chi ti segue”.

Prima di lasciare definitivamente Belve: “Ragazzi io me ne vado… Non sono mai uscito da uno studio… Non è un ritratto questo… Non sono a mio agio ora sinceramente… Manda questo, farai la tua bellissima figura, però, è scorretto”, Teo Mammucari ha ripetutamente chiesto a Francesca Fagnani perché gli desse del Lei, svelando le loro conversazioni precedenti in camerino: “Francesca fino adesso hai fatto la maestrina… Non voglio i complimenti… Perché sei venuta nel camerino a fare tutta la carina… Questo è un attacco con un’agenda… In camerino hai fatto l’amica simpatica… Ho messaggi tuoi… Tu non sei la stessa persona Francesca”.

La giornalista ha ovviamente spiegato che il suo format prevede l’utilizzo della terza persona: “In questo programma do solo del Lei” ma, in ogni caso, l’utilizzo continuo del Tu e il palesare cosa succede al di là delle scene, seppur già implicitamente chiaro al grande pubblico, è stato un po’ irrispettoso del rapporto di finzione che ogni programma televisivo crea con i suoi affezionati telespettatori. A chiudere la sua apparizione a Belve, dietro le quinte, il conduttore televisivo si è lasciato andare anche a degli epiteti colori nei confronti di Francesca Fagnani.

Tina Cipollari, esplosiva. Voto: 10

Tina Cipollari è stata la vera e propria star dell’ultima puntata di Belve, visto che ha risposto a tutte le domande di Francesca Fagnani, anche le più pungenti, con la stessa verve che mostra nello studio di Uomini e donne e, come quando fa il suo ingresso nel dating show, anche in prima serata su Rai Due, l’opinionista televisiva non ha smentito il suo look, composto da abiti lunghi elegantissimi e tacchi alti, che l’hanno disturbata tutto il tempo, rendendo il tutto ancora più ironico: “Speriamo che riesca a sedermi”.

Tina Cipollari ha svelato di sentirsi un’aquila: “Mi sento un’aquila in questo periodo… Vola, è maestosa, elegante e poi non le sfugge niente”, di essere vendicativa e di vivere una vita molto intensa, tra gli studi della Tiburtina e la sua casa in campagna con 30 galline e altri animali da cortile: “Sono abituata a stare in mezzo alle oche”.

Il volto di Uomini e donne ha spiegato le ragioni del grande successo che riscuote presso il pubblico: “Non mi sento trash, mi sento più popolare… Sono una di loro… Autoironia, la mia simpatica… Intelligente… So intrattenere il pubblico in questo modo così spontaneo… Una cosa che fa bene”, definendosi: “Una casalinga che ogni tanto si diverte in televisione”.

Tina Cipollari non ha ceduto a nessuna delle domande ficcanti della conduttrice televisiva, rispondendo con schiettezza e senza scomporsi anche quando è stato tirato in ballo Pier Silvio Berlusconi e il suo possibile licenziamento.

Non è mancato, neanche, l’appello per trovare un uomo vedovo, ottantenne e milionario: “O la inizio bene oppure so come sto” e il consueto attacco a Gemma Galgani: “Fandonie che dice lei… Molta tenerezza ultimamente… All’inizio pensavo che lei giocasse… Dopo tanti anni ho scoperto che lei è questa”. Per non farsi mancare niente, l’opinionista ha lanciato anche una frecciatina ad Alba Parietti: “Non è sempre primavera”, a Patrizia De Black e a tutti i suoi colleghi opinionisti: “Guardando gli altri opinionisti, mi viene da ridere”.

Infine Tina Cipollari ha spiegato a tutti la sua iconica frase: “No Maria io esco”, affermando che deve essere utilizzata quando: “Non ce la fai più, sei esausto”.

Elena Sofia Ricci, inedita. Voto: 9

Terza ospite della quarta puntata di Belve, Elena Sofia Ricci che si è raccontata liberamente, mostrando, dietro le sue risposte, gioie e dolori della sua vita: “Alterno una voglia di essere un po’ libellula, nel senso di leggerezza, a una tigre. Quando i miei confini non sono rispettati, adesso, ruggisco”.

L’attrice ha svelato di essere noiosa e di sentirsi affine, quindi, al suo personaggio Suor Angela: “Io penso di essere una donna abbastanza noiosa alle volte… Una persona abbastanza normale… Sono prossima alla clausura… Sono sempre stata una donna fedele, monogama”, finendo per citare Flavia Vento e la sua castità.

Ma, in seguito, ha mostrato la sua parte più nascosta, svelando d’indossare un perizoma rosso a ogni sua prima e di essersi vista bella nel film in cui interpretava Veronica Lario e in cui ha dovuto girare delle scene svestita. Ma l’artista ha anche raccontato di aver provato soddisfazione quando Nancy Brilli ha dichiarato in un’intervista di voler interpretare una suora, dopo essere stata con suo marito, un desiderio che lei ha già realizzato: “Tutto le sere veniva a cena con me… Tutto sto teatro”.

Passando dall’ironia alla serietà, Elena Sofia Ricci ha parlato anche della sua difficile infanzia, della violenza subita in giovane età e del periodo in cui beveva troppo, svelando anche qual è il suo dolore più grande: “Non essere riuscita a salvare la mia famiglia… Una mia scelta che non avrei mai voluto fare”.

Sui Cesaroni l’attrice ha aggiunto: “Ero già andata via troppo tempo prima, basta… Ci sono delle cose che è meglio che finiscano”.