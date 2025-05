Teo Mammucari ha raccontato la sua vita complicata a Domenica In, aprendosi anche a delle lacrime per la figlia. Il conduttore ha lanciato delle frecciatine

Fonte: IPA Teo Mammucari

Teo Mammucari è stato al centro dell’attenzione, negli ultimi mesi, per la sua intervista fuori le righe a Belve, terminata poco dopo essere cominciata con il conduttore che ha scelto di lasciare lo studio televisivo in anticipo. Dopo questo disguido il presentatore televisivo ha deciso di tornare in un programma Rai il 4 maggio 2025, come ospite di Mara Venier a Domenica In. Nel corso di quest’intervista c’è stato spazio per le emozioni ma Teo Mammucari non ha perso nemmeno occasione per lanciare una delle sue solite frecciatine ironiche.

Teo Mammucari, l’emozione per la figlia

Teo Mammucari è stato uno degli ospiti di Mara Venier, nel corso della puntata del 4 maggio 2025 di Domenica In. Il conduttore televisivo ha presentato ai telespettatori il suo libro, dove ha raccontato la sua difficile infanzia, in cui le difficoltà sono cominciare all’età di 3 anni e mezzo quando la madre, con l’inganno, l’ha lasciato in un collegio: “Mi porta in un collegio e mi lascia là”.

Solo a 11 anni il presentatore ha potuto lasciare l’istituto dove ha passato la sua infanzia ma, nuovamente, a 18 anni la mamma vende la loro casa e lui si ritrova senza dimora e decide di cominciare la sua attività lavorativa nei villaggi turistici. Secondo Teo Mammucari tutto ciò che di terribile è successo nella sua vita è stato, però, trasformato da lui in qualcosa di positivo: “Quel tunnel che io ho attraversato lì, poi nella mia vita l’ho illuminato”.

Anche se, secondo il presentatore, il collegio sarà sempre presente nella sua vita e nel suo modo di rapportarsi con gli altri: “Il collegio non l’ho mai lasciato”. In ogni caso ormai Teo Mammucari crede di aver perdonato quelli che l’hanno fatto soffrire: “Ho perdonato ma non ho dimenticato”.

Quando Mara Venier gli ha chiesto quale fosse il giorno più bello della sua vita, Teo Mammucari è scoppiato a piangere e ha accennato al giorno della nascita della sua piccola.

Teo Mammucari, frecciatina ironica a Milly Carlucci

Teo Mammucari è stato uno degli ospiti della puntata del 4 maggio 2025 di Domenica In, ma prima di lui ha raccontato la sua meravigliosa vita privata e professionale anche Milly Carlucci. La conduttrice televisiva e il presentatore si sono potuti salutare nello studio televisivo e lui non ha perso tempo per lanciare una frecciatina ironica alla padrona di casa di Ballando con le stelle: “Lei mi ha fatto perdere la gara, è stata una settimana a dire ‘Teo vincerai la gara ma non dirlo a nessuno’. Una delle donne più false d’Italia”.

Prima di andarsene, però, Teo Mammucari ha fatto un accenno anche alla sua ultima e chiacchierata apparizione televisiva a Belve, rispondendo a una domanda diretta di Mara Venier: “Non vai dalla Fagnani no?”. Il conduttore televisivo ha svelato di non provare nessun rancore nei confronti di Francesca Fagnani: “Io non ho nessun rancore, se vuoi fare questo mestiere le prendi e le dai. La Fagnani è una suora buona”.

Infine Teo Mammuccari ha lasciato i telespettatori con un mistero e con una speranza per il suo futuro prossimo: “Forse domani avrò una delle risposte più belle della mia vita”.