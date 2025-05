Belve, Teo Mammucari torna a parlare di Francesca Fagnani: la verità sull’intervista

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Teo Mammucari

Teo Mammucari torna a parlare di Francesca Fagnani e dell’intervista a Belve, seguita dalle polemiche e da uno scontro fra i due. Come è noto il conduttore abbandonò lo studio dello show dopo aver litigato con la padrona di casa.

Teo Mammucari: la verità su Francesca Fagnani

A distanza di mesi dall’intervista a Belve, Teo Mammucari è tornato a parlare della sua lite con Francesca Fagnani. “In 30 anni di carriera capitano momenti più belli e altri più brutti – ha spiegato al Corriere della Sera -. In quell’occasione sono andato io nel posto sbagliato: ero arrivato tranquillo, lei mi aveva detto di non preoccuparmi perché registravamo più di quello che serviva”.

“E invece, una volta lì, lei ha fatto il suo lavoro – ha aggiunto il conduttore -, certo umanamente potevo aspettarmi che mi dicesse di fermarci perché io avevo capito che non ero al posto giusto per fare il mio spettacolo o per dire la mia. I social hanno fatto il resto: al pubblico piace avere un Barabba contro cui gridare. Ma è il passato, io non sono uno che porta rancore”.

Dopo lo scontro a Belve con Francesca Fagnani, Teo Mammucari è stato sommerso dalle critiche. Il conduttore ha svelato però di aver ricevuto il sostegno di Pupi Avati in quell’occasione. “La telefonata di Pupi Avati. Mi ha confessato che è un mio fan ed è affascinato non dalla mia comicità, ma dalla mia imprevedibilità – ha spiegato -. Mi ha detto: sei l’uomo più imprevedibile in assoluto. E infatti sei l’unico che se ne è andato da lì”.

Nel corso dell’intervista a Belve, Teo Mammucari aveva lasciato lo studio dello show dopo aver risposto piccato alle domande di Francesca Fagnani.

“Non sono mai uscito da uno studio, sono venuto perché pensavo che quello che mi avevi detto in camerino, sarebbe accaduto – si era lamentato, accusando la conduttrice -. Non mi stai facendo un ritratto, mi stai facendo domande a raffica poi con il montaggio mi fai passare in un certo modo. Perché sei venuta nel camerino tutta carina, e poi qua mi dai del lei?”.

Teo Mammucari, le parole su Ilary Blasi e Flavia Vento

Teo Mammucari ha poi parlato di alcuni personaggi dello spettacolo con cui, nel corso degli anni, ha collaborato. Prima di tutto Flavia Vento, lanciata proprio dal suo programma Libero.

“Flavia Vento? Sai che un giorno sogna Tom Cruise, un altro incontra gli alieni, ma ha un grande cuore, è generosa, oggi un po’ di follia nella testa ci vuole”, ha detto il presentatore.

Teo Mammucari ha poi svelato di essere molto legato a Ilary Blasi, con cui ha condotto per diversi anni Le Iene. “Ilary Blasi? Tra noi è rimasta una grande amicizia, penso ai 5 anni alle Iene, tanti ricordi belli”.

Infine Teo Mammucari ha parlato dello scontro avuto con Selvaggia Lucarelli in tv durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. “Selvaggia Lucarelli? A Ballando abbiamo mandato in scena uno scontro spettacolare, ma è parte del gioco – ha svelato -. Tra noi è stata sempre una battaglia corretta, so incassare e so rispondere, e così mi piace. Non la toglierei mai dalla giuria: è intelligente, ha un linguaggio forbito, è sveglia”.