Fonte: IPA Francesca Fagnani

Il caso Teo Mammucari a Belve pare non avere fine. Il conduttore ha abbandonato lo studio del programma di Francesca Fagnani e da allora non si è più placato. Dalla risposta a caldo sui social, con gli audio della presentatrice svelati, alle polemiche a mezzo stampa. L’ultima parola, si spera, è proprio quella della padrona di casa, che ha spiegato qual è l’effetto migliore (e inaspettato) di questa vicenda.

Francesca Fagnani chiude il caso Mammucari

Intervistata da La Stampa, Francesca Fagnani ha dato il suo giudizio sul comportamento di Teo Mammucari nello studio di Belve. Una vicenda dall’eco enorme, dal momento che il suo atteggiamento è stato esaltato a simbolo di un sistema che trema nell’assistere a una trasformazione sociale evidente.

Dal canto suo, la conduttrice si è mostrata rammaricata da tutto ciò: “Non volevo assolutamente metterlo all’angolo. Ho preparato la sua intervista come tutte”. Nonostante lui sembri pensarlo, Teo Mammucari non era un caso straordinario. La sua venuta in studio non ha richiesto alcun lavoro extra e il tenore delle domande non era di certo di una categoria diversa a quelle rivolte ad altri prima di lui: “Evidentemente lui non si sentiva realmente pronto per una intervista libera e aperta”.

La reazione dei giovani

Il comportamento di Teo Mammucari ha generato differenti discussioni, negli studi televisivi, sui giornali e sui social. Le analisi sono state le più svariate, anche se una ha dominato sugli altri: il fastidio di un uomo che si è sentito in balia di una donna, incapace di prendere il controllo della situazione e costretto semplicemente a reagire a impulsi esterni.

Che sia esattamente cos’è accaduto nella mente del conduttore non possiamo saperlo. È però il pensiero di tanti giovani, che hanno inondato d’affetto i canali social di Francesca Fagnani. Questa è stata la conseguenza inattesa che più ha colpito la presentatrice.

“Mi ha stupito l’ondata incredibile di affetto e solidarietà da parte di ragazze e ragazzi di fronte a un comportamento inaccettabile. Si vede che certi modi di fare iniziano a non essere più condivisibili, specie per i più giovani”.

A volte qualcuno tuona sul fatto che Millennial e Gen Z si dimostrino fin troppo sensibili. Si ripete che il movimento online che da anni prosegue sia del tutto inutile. È invece evidente come tutto ciò offra, a chi vuole ascoltare e dialogare davvero, la chance di ottenere quell’educazione civile che a scuola e in famiglia è carente, se non assente. Il rispetto degli altri al primo posto, per alcuni.

La Fagnani ha dunque avuto un contatto diretto con questa porzione di società, il che le ha strappato uno splendido sorriso: “Questa è la cosa che mi inorgoglisce più di tutto. Ricevere affetto e sostegno da ragazzi e ragazze mi fa un piacere enorme. Io penso che succeda perché evidentemente, in qualche modo, sono riuscita a intercettare un linguaggio con cui parlare con loro, che li fa sentire vicini”.

Il confronto spontaneo e diretto, privo di strutture, ha spiegato, è probabilmente ciò che un certo pubblico maggiormente apprezza di Belve e, dunque, di lei. “Io sono un po’ senza pudore. Non nascondo stupore e, in generale, le mie reazioni. Non sono proprio la ‘brava conduttrice’ classica”.

Chance persa per Mammucari

È infine giunto il colpo di grazia nei confronti di Teo Mammucari. Parole che evidenziano un generale dispiacere per ciò che è accaduto, soprattutto alla luce di come evidenzi un malessere dell’uomo.

Andare a Belve è un’opportunità per molti. Si tratta infatti di un modo per mostrare altro, al di là della facciata che spesso si propone in fase di promozione di un progetto. Scavare a fondo e svelare qualcosa di intimo avvicina il pubblico. Basti pensare a ciò che accadeva con Paolo Bonolis durante Il senso della vita.

Fonte: IPA

“Mostrare le proprie ombre, debolezze e fatiche rende più vicini al pubblico che li ascolta. Io sono felice quando, il giorno dopo, mi mandano messaggi dicendomi che sono contenti. Sono confusi subito dopo la registrazione. Escono da un’intervista serrata, piena di parole e di risposte da dare prontamente. Se sono in gamba, però, escono con un’immagine migliore”.