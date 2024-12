Intelligente, simpatico, irriverente e talvolta scomodo: Teo Mammucari ha davvero dimostrato ogni lato del suo carattere in quell’assaggio di intervista che è andato in onda a Belve, di cui ora si pente un po’. Il comico romano non ha voluto rispondere alla serie di domande che Francesca Fagnani aveva deciso per lui e ha lasciato lo studio ben prima che finisse il faccia a faccia. Solo dopo ha voluto spiegare le ragioni che l’avrebbero portato a prendere questa scelta così drastica e mai verificatasi nel corso del programma di Rai2.

La verità di Teo Mammucari su Belve

“Francesca Fagnani è stata molto gentile e professionale, sia al telefono che nei momenti precedenti l’ingresso in studio. Ma una volta iniziato il programma, il suo cambiamento di ruolo da donna a conduttrice mi ha creato un certo disagio. Avevo paura che, nonostante l’accordo, l’argomento delicato della famiglia potesse essere sollevato, e per me quella sarebbe stata una situazione emotivamente difficile”, ha raccontato Teo Mammucari a RTL 102.5 a qualche ora dall’intervista a Belve che non ha portato a termine.

L’intervista andata in onda è durata appena 19 minuti, durante i quali il comico ha risposto a poche delle domande poste da Francesca Fagnani e ha inoltre contestato la struttura del programma, che non sarebbe stata di suo gradimento: “Lei ha fatto bene il suo lavoro e io ho preso una decisione che, purtroppo, si è rivelata non adatta al contesto. Sono un artista, un presentatore, un ‘mattatore’, ma prima di tutto sono umano, con le mie fragilità. E mettere la famiglia al primo posto è una scelta che sento profondamente, indipendentemente dalle circostanze”, ha spiegato. Secondo queste dichiarazioni, quindi, avrebbe lasciato lo studio per paura che venisse intaccata la privacy della sua famiglia.

Le scuse a Francesca Fagnani

“Da un punto di vista professionale, avrei dovuto gestire la situazione diversamente. Ma sono prima di tutto una persona con le sue fragilità e, in quel contesto, ho sentito di dover proteggere la mia privacy e difendere la mia famiglia. Ho sbagliato a scegliere quel momento per partecipare a quel programma, ma ho cercato di fare ciò che mi sembrava giusto, nonostante le difficoltà”, ha aggiunto Teo Mammucari, che col senno del poi pare si sia pentito di come ha gestito la situazione di fronte a Francesca Fagnani che l’ha lasciato andare senza trattenerlo.

“Non avrebbe mai affrontato quella tematica, ma la paura era troppo forte”, ha concluso, sebbene il polverone intorno alla sua fuga dallo studio non si è di certo placato facilmente. A prendere la parola è stata anche la sua ex Thais Wiggers, madre inoltre di sua figlia Julia, che è intervenuta su Instagram per commentare quanto accaduto con un lapidario: “Tempo al tempo. La maschera cade”. I due, che hanno avuto una figlia insieme, non si sono mai sposati e si sono divisi quando la bambina era molto piccola. Lui non ha mai parlato molto di Julia e nemmeno del rapporto con Thais, che negli anni ha preferito mantenere la privacy più rigorosa.

Loredana Berté su Francesca Fagnani: “Una vera signora”

Non sono mancati i personaggi di spicco del mondo dello spettacolo italiano che hanno commentato l’accaduto a Belve. Tra questi spicca Loredana Berté, che ha scritto un commento sui propri profili social a favore di Francesca Fagnani. “Anche se a noi piacciono le ‘non signore’, devo dirti che ieri con Teo Mammucari sei stata proprio una vera signora, immensa e bravissima, come sempre. Sono senza parole“. Insomma, la giornalista è stata promossa a pieni voti dalla cantante.