Fonte: IPA Francesca Fagnani e Teo Mammucari

L’intervista di Teo Mammucari a Belve andrà comunque in onda. Sarebbe questa la decisione finale: il tutto è durato appena cinque minuti, un record per il programma cult condotto da Francesca Fagnani. Non ci tocca aspettare molto per scoprire come è andata veramente: l’appuntamento è per il 10 dicembre in prima serata su Rai2. E viene definito come una “escalation di tensione”, un vero e proprio caos.

Teo Mammucari a Belve, tensione con Francesca Fagnani: il motivo

Una belvata in piena regola. I fan affezionati del programma condotto da Francesca Fagnani, Belve, attendono sempre con ansia il momento in cui gli ospiti perdono le staffe. E in questa edizione non siamo rimasti di certo scontenti: tensione alle stelle. Anche con Teo Mammucari, che, però, contrariamente ad altri, non ha concluso la propria intervista. L’ex Iena ha abbandonato lo studio dopo cinque minuti, anche se sin da subito, come riporta l’Adnkronos, ha dato segni di insofferenza.

Belve non è per tutti, lo sappiamo bene: negli anni, tanti hanno detto di “no” al programma della Fagnani, che punge gli ospiti sin dal momento in cui si siedono davanti a lei. “Che belva si sente?”, e Mammucari si sarebbe mostrato oppositivo praticamente a ogni domanda, indispettito anche dalla scelta della conduttrice di rivolgersi a lui dando del “lei”, cosa che fa sempre. “Un gesto che Mammucari non avrebbe gradito e avrebbe ridicolizzato“, replicando con: “Perché mi dai del lei se in camerino mi davi del tu?”.

Dopo pochi minuti, appena cinque, Mammucari ha scelto di abbandonare lo studio. Sempre secondo le indiscrezioni, è partito un lungo applauso dalla platea, soprattutto per supportare la conduttrice, la Fagnani. Ma la vera chicca è che non ci sarà nessun segreto a riguardo: il 10 dicembre, potremo vedere il momento clou in onda su Rai2.

Il successo del programma di Francesca Fagnani

Cosa amiamo di Belve? Il fattore imprevedibilità. Lo stile di Francesca Fagnani è unico nel suo genere in televisione. E allo stesso tempo è uno stile che non sempre trova il favore dei Vip, considerando che non tutti i personaggi hanno dato il proprio consenso per farsi intervistare. Teo Mammucari non ha in ogni caso commentato, almeno per il momento, le indiscrezioni. Si è chiuso nel silenzio, come si suol dire, forse per evitare di alimentare ulteriormente il fuoco della questione.

Tina Cipollari al posto di Teo Mammucari a Belve

L’intervista di Teo Mammucari andrà regolarmente in onda, ma naturalmente il programma deve essere arricchito con un ulteriore contenuto. Davide Maggio ha confermato le prime indiscrezioni in merito a chi prenderà il posto dell’ex Iena: Tina Cipollari. “Un personaggio adatto a Belve“, e non potremmo essere più che d’accordo. La Cipollari, tra i volti fissi e iconici di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, ha tutte le carte in regola per offrire uno show degno di questo nome. Di certo, dopo anni di scontri e tensioni nello studio di U&D, sa molto bene come tenere testa a qualcuno. E se la persona in questione si chiama Francesca Fagnani, allora possiamo ben dirlo: ne vedremo delle belle.