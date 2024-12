Belve, salta l’intervista di Teo Mammucari che “ha deciso di lasciare lo studio”

Chiunque vada a Belve è ben consapevole di cosa troverà: una conduttrice pungente, domande tutt’altro che politically correct e persino uno sgabello (volutamente) scomodo per mettere gli ospiti a disagio. Eppure, nonostante ormai da anni si conoscano a menadito i meccanismi del programma, Francesca Fagnani riesce a mietere ancora qualche vittima. È il caso di Teo Mammucari che, secondo un’indiscrezione, avrebbe abbandonato lo studio nel bel mezzo della sua intervista nel corso dell’ultima registrazione.

Perché Teo Mammucari ha abbandonato l’intervista a Belve

A svelare il retroscena dell’ultima registrazione di Belve, che si è svolta nel pomeriggio del 4 dicembre, è stato il portale di Davide Maggio. “Che gli ospiti di Belve desiderino spesso e volentieri di essere altrove, è lapalissiano – si legge -. Che qualcuno abbandoni le registrazioni del programma nel bel mezzo dell’intervista è una novità. Ed è accaduta questo pomeriggio con Teo Mammucari”.

Secondo il portale, il conduttore “visibilmente irritato” avrebbe deciso di abbandonare lo studio piantando in asso Francesca Fagnani già dopo le prime domande e “sotto lo sguardo incredulo del pubblico”. Un bel problema per la padrona di casa che ha a disposizione soltanto due pomeriggi ogni settimana per registrare le famigerate interviste che, poi, vanno in onda come di consueto il martedì in prima serata su Rai 2. La Fagnani, però, avrebbe già una sostituta pronta a colmare il vuoto lasciato da Mammucari: la vulcanica Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, riporta TvBlog.

“Che si farà con i 10 minuti di intervista registrati con Mammucari?”, si chiede giustamente Davide Maggio. Una domanda che al momento non conosce risposta e che certamente dipende da diversi fattori, in primis la questione della liberatoria che ogni ospite di Belve firma per concedere alla rete il permesso di mandare in onda la propria intervista.

Chi ha rifiutato l’intervista a Belve

Se Mammucari ha stabilito un record, diventando di fatto il primo ospite ad abbandonare lo studio di Belve a intervista iniziata, d’altro canto non sono mancati i casi di VIP che non hanno accettato l’invito di Francesca Fagnani. A rivelarlo era stata la stessa conduttrice in un’intervista a Rolling Stones, quando aveva parlato di una “lista lunga” di nomi celebri: “Belve è un’intervista difficile, che bisogna sentire, ci si mette in gioco – aveva spiegato in quell’occasione -. Preferisco chi rifiuta piuttosto di chi viene e poi mi inizia a dire ‘taglia questo, taglia quest’altro’ o fa mille problemi, come la Lamborghini”.

La Fagnani aveva fatto il nome di Gianluigi Buffon tra i “no” più deludenti ma il caso di Elettra Lamborghini è stato tra i più eclatanti. La cantante aveva già completato la registrazione della sua intervista, partita con dei presupposti non proprio ortodossi: il suo agente aveva chiesto alla giornalista di visionare in anticipo sia le domande che l’intervista stessa prima della messa in onda. Cosa che la Fagnani, come d’abitudine, aveva rifiutato. Alla fine il legale della Lamborghini aveva posto il veto e la Rai, in tutta risposta, aveva deciso di bloccarla.

Tra chi ha rifiutato di partecipare a Belve figura anche Alessia Marcuzzi che, successivamente, ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a prendere questa decisione:”Me lo chiede sempre. Le ho risposto: ‘Io non posso venire perché mi devo salvare da me stessa’. Io sono una che racconta qualunque cosa e quindi potrebbe essere un serio problema. Sono molto chiacchierona e se mi fai una domanda potrei fare dei danni. Le ho detto che quindi non sarei andata. Poi non si sa mai”.

A rifiutare è stata anche la cantante Emma Marrone ma, al contrario, c’è anche chi si sarebbe proposto con insistenza ricevendo un “no” secco dalla Fagnani. Parliamo del generale Roberto Vannacci che, riportava lo scorso aprile Dagospia, avrebbe voluto rilasciare un’intervista a Belve dopo essere stato citato nel corso dell’ospitata di Carla Bruni.