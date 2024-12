Caso Teo Mammucari a Belve: Flavia Vento pronta a passare alle vie legali

Flavia Vento contro Teo Mammucari. La soubrette non ha gradito il riferimento del conduttore e attore durante la breve, ma intensa, intervista a Belve di Francesca Fagnani. Ed è pronta ad agire per vie legali. La Vento ha inoltre svelato un segreto sul suo passato che riguarda proprio Mammucari, con il quale ha lavorato nel 2000 al programma Rai Libero.

Flavia Vento contro Teo Mammucari dopo l’intervista a Belve

Durante il botta e risposta con Francesca Fagnani a Belve, Teo Mammucari ha menzionato Flavia Vento: “Ma che facciamo due ore così? Non sono Flavia Vento, è tremenda questa cosa”. Un riferimento che la soubrette non ha particolarmente gradito, tanto da scrivere subito su X: “Scusa Teo Mammucari ma in che senso hai detto ieri a Belve “Io non sono mica Flavia Vento?””. Poi, ospite di Monica Setta, ha ammesso di essere pronta ad agire per le vie legali.

“Sono rimasta molto offesa dalla battuta di Teo Mamucari a Belve. Dicendo a Francesca Fagnani ‘non sono la Vento e dunque non puoi prendermi in giro mi ha fatto passare per quella che non sono. Perciò, o mi chiede scusa o sto valutando di agire in sede legale”. Così Flavia Vento ha replicato a Mammucari durante la puntata di Storie di donne al bivio che andrà in onda mercoledì 18 dicembre alle 23.30 su Rai 2.

“Perché ha fatto questo Teo? Io credo – ha ipotizzato – che ce l’abbia con me dai tempi in cui lavoravamo insieme in tv, perché lui mi corteggiava e a me non è mai piaciuto“. I due hanno lavorato insieme a Libero, su Rai2, nel 2000 e lei era la valletta nella teca di vetro che era anche la scrivania dello show. Un format noto per le sue telefonate scherzose a personaggi pubblici, che ha avuto un grande successo di pubblico.

Fonte: IPA

Le parole di Flavia Vento su Teo Mammucari

Flavia Vento ha rilasciato ulteriori dichiarazioni all’Adnkronos: “Mi sono davvero risentita quando Teo ha detto ‘Non sono mica Flavia Vento’; quando avevo 20 anni ho fatto Libero che era un programma comico e surreale e quindi accettavo quel personaggio ma a 47 anni non più. Per arrivare dove sono ho fatto un grande percorso di vita, di spiritualità, di conoscenza e di crescita personale perciò ‘non sono Flavia Vento’ non lo doveva proprio dire. A lui non si può dire ‘Carogna’ ma a me si può dire ‘non sono Flavia Vento’?”.

E commentando la reazione di Mammucari a Belve la Vento ha aggiunto: “Lui è sicuramente una persona permalosa ma non da reagire così. A me ha dato molto fastidio quando continuava a dire alla Fagnani ‘non mi dia del lei’, sapeva che l’intervista era improntata così per cui questo suo atteggiamento non l’ho proprio capito. Ha fatto una figuraccia, pure mandare a fan… non mi è sembrata una cosa molto carina”.

Raccontando della sua esperienza lavorativa con Teo, Flavia ha ricordato che “ci piaceva scherzare e ridere. Lui prendeva in giro tutti, era un contesto molto comico. Ma ora penso che dovrebbe chiedermi scusa”.