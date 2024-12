Fonte: IPA Teo Mammucari e Francesca Fagnani

È già una delle puntate più discusse e seguite della stagione, seppur non per i motivi giusti. L’episodio di Belve che ha visto la partecipazione (a dir poco fulminea) di Teo Mammucari ha iniziato a essere commentato su social media e giornali ben prima della messa in onda. E tra i commentatori, dopo la messa in onda della scena che lo vede abbandonare lo studio stizzito, c’è stato anche lo stesso Mammucari, espressosi, in un certo modo, in difesa di Francesca Fagnani per poi rimangiarsi tutto. Sui social, anche un criptico commento dell’ex moglie del comico.

Teo Mammucari difende Francesca Fagnani e poi ci ripensa

Circa un’ora dopo la messa in onda del suo abbandono a Belve, Teo Mammucari ha postato e in seguito rimosso un insolito video sul suo profilo Instagram. A casa, da solo, in silenzio, lascia che a parlare siano i vocali che si sente scorrere in sottofondo. Si tratta di alcuni messaggi vocali ricevuti da Francesca Fagnani. “Teo, scusa il disturbo. Ti mando un messaggio perché ci ho pensato, – e quella che si ascolta è senza dubbio la voce di Fagnani – siccome è un’edizione bella e tu sei giusto per Belve, vogliamo farla. Se ti va domattina ti faccio chiamare dalla produzione”.

Parole pubblicate dal comico forse per lasciare intendere che è stata la conduttrice a volerlo nel suo programma, lei a chiedergli di partecipare alla trasmissione e non viceversa. È stato proprio quando Fagnani ha lasciato intendere che fosse stato Mammucari a chiedere di essere intervistato a Belve che il comico ha iniziato a innervosirsi fino all’ormai arcinota uscita dallo studio.

A didascalia del video, un messaggio di Teo in “difesa” di Francesca (reale o ironica, chi lo sa?): “Nella vita di tutti i giorni è una persona dolcissima… il suo personaggio è costruito. Dunque non serve offenderla. Chi mi scrive male di lei… vi blocco… è una persona vera. Punto”. Queste parole, così come il video che accompagnavamo, presenti la scorsa notte sul profilo di Mammucari, la mattina dopo sono state cancellate.

Il criptico messaggio dell’ex moglie Thais Wiggers

Se Teo Mammucari ha scelto di rimuovere il post, forse è per via di un pentimento personale, della volontà di non stare ad alimentare una polemica già abbondantemente alimentata. O forse è perché è stato sommerso di critiche e commenti al vetriolo. Sotto il post ormai scomparso, in molti hanno sottolineato la “figuraccia” fatta nello studio di Rai 2. “Questi audio dimostrano che sei un cretino” scrive senza mezzi termini un follower. Mentre un altro ipotizza il suo “bisogno di visibilità e clamore”. Altri, più democraticamente, sottolineano come Fagnani dia del lei a tutti (mentre al comico è sembrato un gesto di freddezza): “Guarda almeno una puntata prima di chiedere ospitate nelle trasmissioni”.

E tra tutti – tantissimi – post a commento della quarta puntata della stagione 2024 di Belve è arrivato anche quello di Thais Souza Wiggers, ex compagna e madre della figlia di Teo Mammucari. Una storia Instagram alquanto criptica, che mostra due maschere a sormontare il testo “tempo al tempo… prima o poi la maschera cade”. Il riferimento alla puntata di Belve sembra essere evidente considerato il disegno di una pantera (l’animale simbolo della trasmissione) nella storia. Che si tratti dunque di una frecciata all’ex compagno?