Chi è Carolina Castagna, la figlia di Alberto

Alberto Castagna è stato un’icona della televisione degli anni ’90 e ci piace ricordarlo così, come un novello Cupido, nello studio di Stranamore con in sottofondo “All you need is love” dei Beatles.

Oggi Alberto non c’è più ma il suo ricordo è vivo in noi telespettatori e in tutte le persone che lo hanno amato come amico, marito e padre. Carolina aveva solo 13 anni quando ha appreso la notizia della morte del padre, un duro colpo che ancora oggi è difficile da mandar giù.

Chi è Carolina Castagna? Una ragazza semplice, umile e acqua e sapone: dal fisico statuario, i lunghi capelli castani e gli occhi grandi e profondi è di una bellezza spontanea e disarmante.

Basta guardare il suo profilo Instagram per capire che è una grande amante dei viaggi attorno al mondo e dello sport, in tutte le sue forme, e che ama divertirsi come tutte le ragazze della sua età. Carolina ha un gusto innato nel vestire e tra bikini alla moda e outfit impeccabili è sempre elegante ma, al tempo stesso, fresca e moderna.

Insieme a lei, i suoi compagni di viaggi e avventure: il suo ragazzo, Francesco, e un tenero cucciolo di Golden Retriver di nome Sasà. Tra i suoi social, qualche volta, si può scorgere qualche foto della sua infanzia assieme al papà Alberto. Uniti e con lo stesso sorriso, queste immagini raccontano il legame d’amore che c’era e c’è tutt’ora tra loro, quello di una vera famiglia.

Carolina ha studiato medicina a Tirana e si è da poco laureata, ha scelto un percorso di studi difficile e ben lontano dal mondo dei riflettori e oggi ha intrapreso la specializzazio

Insomma, la figlia dell’indimenticabile Castagna in questi anni è cresciuta e si sta formando come donna e come professionista grazie all’amore che le è stato dato e alla forza che ha sempre dimostrato in questi anni difficili.

Tra le persone che sono rimaste accanto in questi anni alla bella Carolina c’è sicuramente Francesca Rettondini, la compagna di Alberto fino alla sua morte. Francesca, come altre donne della vita di Alberto, è molto legata a Carolina e, tutte insieme, hanno creato una vera e propria catena d’amore per proteggerla e farla crescere in modo sereno.

Oggi Alberto sarebbe fiero ed orgoglioso della sua piccola grande Carolina che da giovane ragazza si sta trasformando in una meravigliosa donna coraggiosa e tenace con una grande carriera davanti a sé.