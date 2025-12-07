Tu Sì Que Vales, pagelle della finale: vince il piccolo Kay (9), ma è Maria la vera rivelazione (10)

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Si chiude un’edizione di grande successo per Tu Sì Que Vales, una stagione che ha visto rinascere dalle ceneri il talent show di Canale5, che lo scorso anno sembrava aver perso il suo smalto. Gerry Scotti, impegnato con La Ruota della Fortuna, ha lasciato il suo posto a Paolo Bonolis, che è riuscito a portare una ventata di freschezza alla giuria con la sua spiccata sensibilità e la battuta sempre pronta.

Ma la vera fortuna della stagione è stata l’introduzione della Lip Sync Battle, che ha visto giudici e volti noti dello spettacolo – da Luca Argentero a Francesca Fagnani solo per citarne un paio – gareggiare tra (tante) risate, dimostrando di sapersi mettere in gioco e di non prendersi troppo sul serio.

Non a caso è stato uno dei segmenti più apprezzati dal pubblico e i dati l’hanno dimostrato: Tu Sì Que Vales è riuscito a battere, settimana dopo settimana, l’inossidabile Ballando con le stelle, staccando di diversi punti il diretto concorrente. Adesso è calato il sipario sullo show, ma è tempo di rivivere i momenti più belli della serata finale: ecco le nostre pagelle.

La vittoria di Kay La Ferrera. Voto: 9

Partiamo dalla fine, con la proclamazione del vincitore dell’edizione 2025 di Tu Sì Que Vales. A trionfare è stato Kay La Ferrera, il più giovane concorrente dell’ultima edizione, che è salito sul palco con i suoi 10 anni e tanta voglia di dimostrare quanto vale. Mamma giapponese e papà italiano, Kay ha un grande sogno, quello di diventare un mago.

Il piccolo è riuscito a sbaragliare la concorrenza, battendo il ventriloquo Terry Fator, i burattinai di Dundu Giganti di Luce e il team che fonde l’hip hop con il tennis tavolo Ping Pong Pang, aggiudicandosi il montepremi da 100mila euro. “Quando abbiamo chiesto a Kay perché voleva vincere ci ha detto che voleva ripagare la sua famiglia dei sacrifici fatti”, ha detto Maria De Filippi rivolgendosi alla mamma di Kay che sul palco ha ritirato il premio in rappresentanza del figlio.

“Se dovessi vincere vorrei comprare degli attrezzi di magia e rifarei un viaggio in Giappone per rivedere i miei nonni”, aveva detto prima della finale. La sua dolcezza ma soprattutto il suo talento lo hanno fatto trionfare: vittoria meritatissima per il piccolo mago.

Maria De Filippi vera rivelazione dell’edizione. Voto: 10

I concorrenti e le loro fantastiche capacità sono stati certamente i protagonisti dell’edizione, ma se c’è qualcuno che ci ha stupito davvero quella è stata Maria De Filippi. La conduttrice, mai come in questa stagione di Tu Sì Que Vales, ha saputo mettersi in gioco e divertirsi, vestendo, tra gli altri, i panni di Renato Zero, Cristiano Malgioglio, Rose Villain.

E anche durante la finale ha riservato al pubblico grandi sorprese: nella prima manches della Lip Sync Battle Maria De Filippi e la giornalista Francesca Fagnani si sono esibite sulle note di Siamo donne, successo del 1991 di Jo Squillo e Sabrina Salerno. La conduttrice si è scatenata nei panni della Salerno, imitandone anche lo stile con una lunga chioma castana, una giacca bianco ottico e leggins di pelle.

Ma il vero asso nella manica Maria lo ha sfoderato nell’esibizione in solitaria della gara di Lip Sync, interpretando magistralmente Anna Oxa, indossando una parrucca bionda e un abito longuette con foglie dorate. Non c’è nient’altro da aggiungere: la vera rivelazione dell’edizione è lei.

Sabrina Ferilli e la corona della Lip Sync Battle. Voto: 8

Nonostante la voglia di mettersi in gioco di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli è riuscita a sfilarle la corona (almeno nella gara di Lip Sync). E con merito, non c’è che dire. Sabato dopo sabato, l’attrice ha saputo dimostrare tutto il suo talento, con performance davvero spettacolari, da Miley Cyrus a Lady Gaga, dimostrando di sapersi divertire con la giusta dose di autoironia che da sempre la contraddistingue.

Prima ha vestito i panni di Christina Aguilera in Candyman, accompagnata ancora una volta da Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni, poi ha interpretato magistralmente Comprami di Viola Valentino.

Il verdetto della giuria popolare non lascia spazio a dubbi: a trionfare è stata l’attrice, che si è aggiudicata il titolo di Regina del playback 2025. “Ci hanno provato ma nessuno ci ha mortificato”, sono state le prime parole della vincitrice agghindata con una corona in formato maxi.

Luciana Littizzetto e l’elogio degli ultimi. Voto: 9

A conclusione della puntata finale Luciana Littizzetto ha voluto regalare ai concorrenti, ma anche al pubblico, il suo elogio degli ultimi. Parole emozionanti, indirizzate a chi per sfortuna o per mancanza di mezzi non è riuscita a trionfare. E che in questo mondo, dove il successo sembra il mito da raggiungere a tutti i costi, suonano come un balsamo per l’anima.

“Voglio fare un elogio degli ultimi, di quelli che perdono, di quelli che non si classificano mai, di quelli che non hanno mai vinto una mazza. Io i campioni li applaudo, ma i perdenti li abbraccio. Io all’uno su mille che ce la fa rispondo che gli altri novecentonovantanove sono altrettanto in gamba”, recita la lettera di Lucianina.

“Le vittorie in una vita si contano sulle dita di una mano, e le sconfitte sulle zampe di un millepiedi. Per questo voglio fare un elogio del secondo, del terzo posto, della medaglia di legno e di quella di pongo, e giù, giù fino alla medaglia di sugo sulla maglia”, scherza, ma neanche troppo l’attrice.

E continua: “Voglio essere vicina anche a chi è così scarso che non arriva neanche al blocco di partenza e si ferma nello spogliatoio, voglio abbracciare chi ha la mensola dei trofei vuota, senza nemmeno una coppa del nonno, vuota come il frigo quando torni dalle ferie. Quelli che perdono persino il premio di consolazione, quelli così sfigati che sono in ultima fila al concerto di Ultimo”, ha detto strappando una risata allo studio.

E conclude così: “Tanto l’importante nella vita non è né vincere né perdere, è giocare, quindi gioca al massimo e perdi al massimo, e accogli la sconfitta con grazia“. Una lacrimuccia Luciana ce l’ha strappata. Grazie per avercelo ricordato.

