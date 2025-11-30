Tu Sì Que Vales, pagelle della semifinale: Sabrina Ferilli come Lady Gaga non si batte (9)

Siamo arrivati alla semifinale di "Tu Sì Que Vales", tra grande divertimento e momenti che hanno fatto commuovere il pubblico

Sta per calare il sipario su questa fortunatissima edizione di Tu Sì Que Vales, che mai come quest’anno ha raccolto consensi dal suo pubblico. Settimana dopo settimana il talent show di Canale5 ha sbaragliato la concorrenza di Ballando con le stelle, che con un cast “stellare” (è proprio il caso di dirlo) sembrava fosse a un passo dallo sconfiggere – in termini di ascolti – il programma avversario.

Ma le gare di lip-sync, diventate un appuntamento fisso della trasmissione, hanno dato nuova linfa al format, risultando vincente. Anche questa settimana infatti non sono mancati ospiti graditi, come Diletta Leotta, Luca Laurenti, Nicolò De Devitiis e il duo composto da Pio e Amedeo. Anche la semifinale, come gli altri appuntamenti, ha riservato tanti momenti di divertimento e grandi emozioni: ecco le esibizioni più belle della serata (secondo noi).

Diletta Leotta brilla sul palco (in tutti i sensi). Voto: 7

La semifinale di Tu Sì Que Vales si è aperta con la consueta gara di lip-sync. Ai giudici viene concessa la possibilità di richiamare un’icona della tv con cui si sono esibiti in passato. E Rudy Zerbi non ha alcun dubbio: Diletta Leotta è tornata sul palco più scatenata che mai, questa volta nei panni di Beyoncé. Il duo si è esibito sulle note di Proud Mary, brano del 1969 diventato celebre nella versione cantata da Tina Turner.

E questa volta ha decisamente brillato: se la prima volta non ci aveva convinto nei panni di Shakira, nei ruolo della popstar ha dato il meglio di sé, esibendosi con un abito pieno di paillettes che non è certo passato inosservato. Bella e più brava della sua prima performance.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che duo! Voto: 8

Su chi poteva puntare Paolo Bonolis se non sul suo fidato amico Luca Laurenti? Il duo, tra i più amati dal pubblico italiano, ci aveva già fatto sognare qualche puntata fa, quando si era esibito sulle note di Un’Estate italiana. E anche questa volta non sono stati da meno, regalandoci una performance davvero indimenticabile.

I due si sono esibiti sulle note di una delle canzoni più iconiche della storia della musica, Thriller di Michael Jackson: il conduttore ha vestito i panni della popstar, cimentandosi tra i passi di danza del grande artista mai dimenticato, mentre Laurenti interpretava uno zombie che ha strappato più di una risata ai giudici. Semplicemente fantastici, anche per il pubblico.

Sabrina Ferilli, una Lady Gaga esplosiva. Voto: 9

Lo anticipiamo già perché quando a gareggiare c’è Sabrina Ferilli non ce n’è per nessuno: è lei che si è aggiudicata la vittoria – meritatamente – nella Lip Sync Battle della semifinale. L’attrice e giudice della giuria popolare già nella scorsa puntata aveva lasciato tutti senza fiato nei panni di Miley Cyrus, mostrando tutta la sua sensualità e quel pizzico di ironia che non guasta mai.

Ma questa volta si è proprio superata con un’esibizione spettacolare – accompagnata dai conduttori Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile nel corpo di ballo – nel ruolo di Lady Gaga, ballando sulle note di Bad Romance. Vestita tutta di bianco, con una gonna di piume e guanti esagerati ha eseguito la sua performance in maniera impeccabile, anche se alla fine ha confessato: “Mi è cascata la parrucca”.

Standing ovation del pubblico, che come sempre, ne ha apprezzato l’autoironia. Perché ci vuole talento anche a mettersi in gioco. Splendida.

La storia di Massimo e Davide. Voto: 8

Dopo tanti momenti di divertimento, Tu Sì Que Vales sa regalare anche grandi emozioni, capaci di accarezzare i cuori, anche i più aridi. È il caso di Massimo e Davide, padre e figlio che si sono presentati sul palco del talent show con grande semplicità, portando tutto il carico emotivo di una storia di vita fatta di grande sofferenza e una rinascita inaspettata.

“La nostra storia è un po’ particolare, perché io ho Davide con me da poco tempo visto che sono separato dalla madre”, ha raccontato l’uomo con la voce spezzata dall’emozione. Massimo, che per anni ha lavorato in ambito militare, non ha nascosto quanto fosse importante per lui essere sul palco di Tu Sì Que Vales. “Quando ero adolescente ho scoperto di essere omosessuale, ma non ho potuto vivere la mia vita come avrei voluto perché venivo da un paese del Sud molto chiuso, senza avere il sostegno di famiglia e amici. Ho vissuto una vita che non volevo fare, ho sposato sua madre, ho avuto lui e suo fratello Giuseppe, ma li ho voluti tantissimo”, ha spiegato abbracciando il figlio Davide.

Massimo ha poi continuato il suo racconto: “Io e la madre dei miei figli ci siamo lasciati di comune accordo: né a lei né ai miei figli ho mai detto della mia omosessualità, ma lo hanno capito da soli dopo qualche tempo”. È poi intervenuto Davide a sostegno del padre, che con grande delicatezza ha parlato del suo punto di vista. “L’ho scoperto quando avevo 17 anni, ma per me era del tutto normale. Sentivo la sua grande difficoltà nel confessarlo, siamo arrivati a un certo punto in cui gli ho detto: ‘Non ti preoccupare, non c’è neanche bisogno di parlarne'”, ha spiegato il ragazzo mentre il padre si commuoveva insieme agli spettatori in studio.

“Sei coraggioso a essere qui questa sera“, ha detto Luciana Littizzetto. Dopo anni passati a nascondersi però Massimo ha voluto portare sul palco che oggi ha ritrovato la serenità, adesso che i suoi figli vivono vicino a lui e al compagno Gregory. I due si sono esibiti sulle note di Follow me, brano cantato da Andrea e Matteo Bocelli. “Speriamo di farvi sentire il feeling che c’è tra noi”. E ci sono riusciti benissimo: padre e figlio hanno regalato un’esibizione dolcissima, tenendosi per mano e sciogliendosi alla fine in un abbraccio commosso, tra l’emozione dei giudici.

In primis quella di Paolo Bonolis, che con la sua grande sensibilità ha commentato: “La storia che avete portato qui è importante per chi avesse ancora difficoltà a fare qualche passo verso quello che è la natura di questo pianeta che ha tante facce, una più bella dell’altra”.

