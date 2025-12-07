Ascolti tv del 6 dicembre, sfida diretta tra Ballando con le Stelle e la finale di Tu Sì Que Vales

Ultima sfida della stagione tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales: sabato 6 dicembre infatti è calato il sipario sul talent show di Canale5 con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, dopo un’edizione di grande successo, seguita e amata dal pubblico. Dall’altro lato continuerà ancora per qualche settimana il dancing show di Milly Carlucci, che dopo la chiusura del diretto concorrente potrà finalmente godere di qualche punto in più nella gara degli ascolti.
Nel frattempo però anche le altre reti avevano tanto da offrire: su Rai2 andavano in onda gli episodi della serie S.W.A.T., mentre Rai3 proponeva Indovina chi viene a cena, programma d’inchiesta condotto da Sabrina Giannini. Per gli appassionati del genere, Rete4 dava appuntamento con Cry Macho – Ritorno a casa, film con Clint Eastwood ed Eduardo Minett, su Italia1 invece era in programma Il GGG – Il Grande Gigante Gentile. Ma chi l’avrà spuntata sabato 6 dicembre nella gara degli ascolti? Ecco i dati della serata.
Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 6 dicembre
