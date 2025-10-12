Ascolti tv dell’11 ottobre, Tu Sì Que Vales o la partita dell’Italia

Nuova sfida tra Rai e Mediaset sabato 11 ottobre: chi l'ha spuntata tra "Tu Sì Que Vales" e la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026

Una grande sfida nella serata di sabato 11 ottobre: parliamo come sempre di ascolti tv, nel consueto scontro tra Rai e Mediaset. Una gara che ha visto però diversi cambiamenti rispetto alle scorse settimane. Su Rai1 Stop per Stefano De Martino: non è andato in onda Affari tuoi, per trasmettere la partita della Nazionale. La squadra dell’Italia ha sfidato l’Estonia nella partita di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026, mentre Ballando con le stelle è slittato alle 22.50.

Tutto invariato invece per Mediaset: su Canale5 era in programma il consueto appuntamento con Tu Sì Que Vales, e la squadra composta da Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Tanti i film e i programmi di intrattenimento sulle altre reti: su Rai2 c’era il thriller Ti vorrei come mia figlia, mentre su Rai3 serata in compagnia di Mario Tozzi e il suo Sapiens – Un solo pianeta.

Su Rete4 il film Uno di noi, con Diane Lane e Kevin Costner; su Italia1 invece appuntamento imperdibile per le famiglie con il film L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri. Ma chi avrà vinto la sfida degli ascolti? Ecco tutti i dati.