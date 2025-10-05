Ascolti tv del 4 ottobre, è guerra tra Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales

È la grande sfida del sabato sera in tv, quella tra "Ballando con le stelle" e "Tu Sì Que Vales": chi l'ha spuntata il 4 ottobre

IPA Maria De Filippi e Milly Carlucci, la sfida tra Rai e Mediaset

È di nuovo sfida tra Rai e Mediaset: la guerra degli ascolti non si consuma soltanto nella striscia del prime time tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna, ma anche nella prima serata di sabato 4 ottobre tra Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales. Da un lato su Rai1 c’era il dancing show condotto da Milly Carlucci, che ieri sera ha visto una Belen Rodriguez magnetica nel ruolo di ballerina per una notte; dall’altro su Canale5 andava in onda il talent con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, che la scorsa settimana non ha dato scampo alla trasmissione concorrente.

Spazio però anche agli altri programmi del sabato sera: su Rai2 era in programma Omicidi a Mystery Island, per gli appassionati del thriller, mentre su Rai3 serata in compagnia di Mario Tozzi e il suo Sapiens – Un solo pianeta. Su Rete4 il film d’azione Stolen, con Nicolas Cage, su Italia1 invece appuntamento imperdibile per le famiglie con il film L’era glaciale 2 – Il disgelo. Ma chi avrà vinto la sfida degli ascolti? Ecco tutti i dati.

Ascolti tv 4 ottobre, prima serata: Ballando con le stelle recupera, ma non basta

Nella serata di ieri, sabato 4 ottobre 2025, su Rai1 Ballando con le Stelle ha intrattenuto 3.092.000 spettatori pari al 25.7% di share dalle 21:27 alle 1:33. Su Canale5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.933.000 spettatori con uno share del 26.8% dalle 21:29 alle 00:12, vincendo la sfida degli ascolti.

Su Rai2 Omicidi a Mystery Island è la scelta di 542.000 spettatori pari al 3.2%. Su Italia1 L’era glaciale 2 – Il disgelo ha radunato 639.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 422.000 spettatori e il 2.8%. Su Rete4 Stolen totalizza un a.m. di 281.000 spettatori (1.7%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.172.000 spettatori con il 6.7%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 263.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 435.000 spettatori con il 2.9%.

Access Prime Time, i dati del 4 ottobre: vince ancora La Ruota della Fortuna (ma di poco)

Su Rai1 la puntata di Affari Tuoi conquista 4.181.000 spettatori (23.9%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.640.000 – 21.8%), La Ruota della Fortuna arriva a 4.403.000 spettatori e il 25.1%. Su Rai2 TG2 Post è visto da 382.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 827.000 spettatori (4.8%).

Su Rai3 La Confessione è scelto da 653.000 spettatori con il 3.8% (Finale a 520.000 e il 2.9%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 867.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 724.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 489.000 spettatori e il 2.9%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 409.000 spettatori (2.4%).

Preserale, i dati del 4 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 2.218.000 spettatori pari al 18.8%, mentre Reazione a Catena ha registrato 3.310.000 spettatori pari al 23.5%. Su Canale5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 1.950.000 spettatori (17.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.321.000 spettatori (17.5%).

Su Rai2 Dribbling è seguito da 325.000 spettatori (3.2%), mentre The Rookie segna 405.000 spettatori (3.2%) e N.C.I.S. Hawai’i 492.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 333.000 spettatori (2.7%) e C.S.I. Miami raggiunge 442.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.257.000 spettatori pari al 15.7%, mentre Blob segna 608.000 spettatori pari al 3.8%. Su Rete4 La Promessa interessa 802.000 spettatori (5.2%). Su Tv8 le prove di Formula 1 registrano 546.000 spettatori con il 5.1% e sul Nove Little Big Italy raggiunge 290.000 spettatori e il 2.4%.