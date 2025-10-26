Ascolti tv del 25 ottobre, Ballando con le Stelle sfida Tu Sì Que Vales

La sfida del sabato sera vede al timone "Ballando con le stelle" e "Tu Sì Que Vales":chi ha vinto il 25 ottobre

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Maria De Filippi e Milly Carlucci, sfida di ascolti di sabato 25 ottobre 2025

Il sabato sera in tv è una vera arena con Rai e Mediaset pronte a contendersi ogni minuto di spettacolo. Dopo la sfida all’access prime time tra i sorrisi di Affari tuoi e La Ruota della Fortuna, sabato 25 ottobre 2025 il duello più atteso è quello tra Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales.

Su Rai1 Milly Carlucci porta in pista la sua elegante macchina da show arricchita da una Barbara D’Urso e altri grandi volti. Dall’altra parte, il talent di Canale 5 ha giocato la sua carta vincente: emozioni forti, esibizioni da ricordare e storie capaci di arrivare dritte al cuore del pubblico.

I due programmi si sfidano, poi, con Sapiens su Rai 3 e, su Italia 1, con il film d’animazione L’era glaciale – In rotta di collisione. Ma chi ha vinto la battaglia degli ascolti?

Ascolti del 25 ottobre, i dati della prima serata

Nella serata di ieri, sabato 25 ottobre 2025, su Rai1 è tornata Milly Carlucci con il suo Ballando con le Stelle. Lo show intrattiene 3.019.000 spettatori pari al 22.8% dalle 21:28 alle 1:28.

Un ottimo risultato, che però non le permette di vincere la gara di ascolti con Tú Sí Que Vales, che su Canale5 raccoglie davanti al video 4.214.000 spettatori con uno share del 27.1% aggiudicandosi il primo posto.

Su Rai2, invece, S.W.A.T. è la scelta di 725.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 il film di animazione L’era glaciale – In rotta di collisione raduna 751.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 440.000 spettatori e il 2.7%.

Su Rete4 Non Stop totalizza un a.m. di 561.000 spettatori (3.4%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.095.000 spettatori con il 6.1% nella prima parte e 496.000 spettatori con il 3.2% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 378.000 spettatori (2.1%) e 4 Hotel 227.000 spettatori (1.5%).

Access Prime Time, gli ascolti del 25 ottobre

Nell’Access Prime Time, su Rai1 Stefano De Martino, con Affari Tuoi, conquista 4.181.000 spettatori (23%).

Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna conquista il 21.4% e subito dopo La Ruota della Fortuna arriva a 4.673.000 spettatori e il 25.7% segnando un altro grande traguardo di Gerry Scotti.

Su Rai2 TG2 Post è visto da 414.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.032.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 La Confessione è scelto da 759.000 spettatori con il 4.3% (Finale a 636.000 e il 3.5%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raduna 899.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 701.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 470.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 432.000 spettatori (2.5%).

Preserale, tutti i dati

Guardando al Preserale, su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene un ascolto di 2.516.000 spettatori pari al 20.5%, mentre L’Eredità registra 3.495.000 spettatori pari al 24.3%. Su Canale5 la replica di Avanti il Primo intrattiene 1.963.000 spettatori (17.2%), mentre Avanti un Altro convince 2.406.000 spettatori (17.6%). Su Rai2 Dribbling sigla 236.000 spettatori (2.2%), mentre N.C.I.S. Hawai’i segna 348.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 486.000 spettatori (3.1%) nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 340.000 spettatori (2.7%) e C.S.I. Miami raggiunge 568.000 spettatori (3.7%). Su Rai3l’appuntamento con i TGR informa 1.994.000 spettatori pari al 13.6%, mentre Blob segna 704.000 spettatori pari al 4.3%. Su Rete4 La Promessa interessa 861.000 spettatori (5.5%). Sul Nove Little Big Italy raggiunge 286.000 spettatori e il 2.3%.