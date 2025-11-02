Ascolti tv dell’1 novembre, è ancora sfida tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Maria De Filippi e Milly Carlucci si sfidano con "Tu Sì Que Vales" e "Ballando con le Stelle"

Anche nei giorni di festa il palinsesto non si ferma e regala agli spettatori una scelta ricca. Sabato primo novembre 2025 non fa eccezione: su Rai 1 Milly Carlucci torna ad animare la pista da ballo con i concorrenti e i giudici di Ballando con le Stelle.

Per lei, la sfida è sempre e solo una: regalare sorrisi e divertimento senza però dimenticare di dover dividere il palinsesto insieme a un altro appuntamento importante: quello di Tu Sì que Vales, in onda su Canale 5 con Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi.

Rai 3 ha invece optato per Sapiens, mentre su Rete 4 è andato in onda Un uomo tranquillo. Su Italia 1, invece, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini. Ma chi ha vinto la gara di ascolti?

Prima serata, ascolti tv dell’1 novembre

Nella serata di sabato 1 novembre 2025, Rai1 manda in onda la sesta puntata di Ballando con le Stelle: il programma di Milly Carlucci, in onda dalle 21:27 alle 1:29, intrattiene 2.941.000 spettatori, pari al 23.3%. Un ottimo risultato che però, anche questa volta, non riesce ad aprire le porte del primo gradino del podio in termini di ascolti.

A trionfare nella sfida del sabato è ancora una volta Canale5 con Tú Sí Que Vales: il programma guida la serata con 3.915.000 spettatori e il 25.9% dalle 21:29 alle 00:17; a seguire, lo spazio Buonanotte ottiene 1.792.000 spettatori (25.4%) dalle 00:22 alle 1:06.

Su Rai2, invece, S.W.A.T. si ferma a 712.000 spettatori con il 4.1%, mentre su Italia1 il film Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini raduna 668.000 spettatori (4%). Su Rai3 Tosca raggiunge 549.000 spettatori pari al 3.3%.

Su Rete4 il film Un uomo tranquillo totalizza 489.000 spettatori con il 3.1% e, su Tv8, 4 Ristoranti registra 328.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Accordi & Disaccordi coinvolge 396.000 spettatori con il 2.5%.

Access Prime Time, dati del primo novembre

Stefano De Martino e Gerry Scotti, invece, continuano a giocarsi la sfida più serrata dell’Access Prime Time: puntata dopo puntata, i loro programmi si avvicinano sempre di più nei numeri e la distanza si fa ormai minima.

Su Rai1 Affari Tuoi conquista 4.163.000 spettatori pari al 23.2%, mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.362.000 spettatori – 19.6%), La Ruota della Fortuna arriva a 4.282.000 spettatori con il 23.8%, prendendosi così il primo gradino del podio.

Su Rai2 TG2 Post è seguito da 382.000 spettatori (2.1%), mentre su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti allo schermo 839.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 La Confessione è scelto da 818.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 4 di Sera Weekend raduna 724.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 533.000 spettatori (2.9%) nella seconda. Su Tv8 4 Ristoranti segna 443.000 spettatori e il 2.5%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene una media di 427.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 1 novembre

Per quanto riguarda il Preserale, su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.755.000 spettatori pari al 20.1%, mentre L’Eredità sale a 3.698.000 spettatori con il 23.9%. Su Canale5, invece, la replica di Avanti il Primo intrattiene 2.177.000 spettatori (16.5%), mentre Avanti un Altro convince 2.663.000 spettatori pari al 17.8%.

Su Rai2 Dribbling sigla 319.000 spettatori (2.6%), mentre N.C.I.S. Hawai’i segna 388.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 555.000 spettatori (3.4%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 402.000 spettatori (2.8%) e C.S.I. Miami raggiunge 529.000 spettatori pari al 3.3%. Su Rai3 l’appuntamento con TGR informa 2.049.000 spettatori (13.2%), mentre Blob segna 961.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rete4 La Promessa interessa 917.000 spettatori (5.6%). Sul Nove Little Big Italy raggiunge 348.000 spettatori con il 2.4%.

