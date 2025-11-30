Ascolti tv del 29 novembre, è scontro tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales

Continua la gara degli ascolti del sabato sera tra Rai e Mediaset: è sfida tra "Ballando con le stelle" e "Tu Sì Que Vales"

IPA Milly Carlucci

Il sabato sera la sfida degli ascolti si gioca ormai tra Rai e Mediaset. La tv di Stato ha schierato come sempre Milly Carlucci e il dancing show di successo Ballando con le Stelle, mentre il Biscione ha proposto Tu Sì Que Vales, il talent con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Una gara che si consuma ormai da settimane e che vede vincere, una serata dopo l’altra, il talent show di Canale5.

E Mediaset raccoglie consensi anche nell’access prime time, con la competizione tra Affari Tuoi, guidato da Stefano De Martino, e La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti si fa sempre più serrata.

Ma il pubblico aveva vasta scelta anche con i programmi delle altre reti: su Rai2 l’appuntamento era come di consueto con gli episodi della serie S.W.A.T., mentre Rai3 mandava in onda Indovina chi viene a cena, programma d’inchiesta condotto da Sabrina Giannini. Per gli amanti dei film d’azione su Rete4 c’era Commando, con Arnold Schwarzenegger; su Italia1 invece andava in onda il film Le streghe, con protagonista Anne Hathaway. Ma chi avrà trionfato nella serata del 29 novembre? Ecco tutti i dati.

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 29 novembre

