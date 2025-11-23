Ascolti tv del 22 novembre, la sfida tra Milly Carlucci e Maria De Filippi continua

È la grande sfida del sabato sera in tv quella tra "Ballando con le stelle" e "Tu Sì Que Vales": chi l'ha spuntata il 22 novembre

IPA Milly Carlucci e Maria De Filippi

Continua la gara degli ascolti del sabato sera tra Rai e Mediaset e ancora una volta la sfida si è consumata tra la prima serata di Rai1 e Canale5. Da un lato c’era Ballando con le stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci, dall’altro Tu Sì Que Vales, il talent con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi.

E se la prima serata ha visto battersi due delle regine della tv, anche l’Access Prime Time non è stato da meno: come d’abitudine a sfidarsi i due game show di punta dei rispettivi canali, Affari Tuoi, guidato da Stefano De Martino, e La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti.

Ma non sono mancate le altre proposte televisive della serata: su Rai2 l’appuntamento era con gli episodi della serie S.W.A.T., mentre Rai3 proponeva Indovina chi viene a cena, programma d’inchiesta condotto da Sabrina Giannini. Per gli amanti dei film d’azione su Rete4 c’era Unstoppable – Fuori controllo, con Denzel Washington e Chris Pine; su Italia1 invece andava in onda il film Il cacciatore e la regina di ghiaccio, con protagonista Chris Hemsworth e Charlize Theron. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti del 22 novembre? Tutti i dati della serata.

