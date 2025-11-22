Affari Tuoi, Stefano De Martino sostituito alla conduzione: “Sempre più difficile”

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Una puntata imprevedibile quella di Affari Tuoi andata in onda questa sera, con protagonista Simone dalle Marche, che ha saputo mantenere sangue freddo anche quando la gara sembrava prendere una piega tutt’altro che favorevole. Il pubblico ha assistito a un alternarsi di tensione, ironia e qualche momento inaspettato, complice un ingresso in studio che ha sorpreso tutti.

Francesca Fialdini conduce Affari Tuoi

La partita si apre senza esitazioni: si parte con Gennarino e un primo jackpot da 6.000 euro, un avvio che lascia presagire una gara già direzionata verso il successo. A movimentare ulteriormente l’atmosfera arriva una presenza inedita: Francesca Fialdini fa il suo ingresso, accolta da un caloroso “Finalmente una conduttrice”, sottolineando con un sorriso che “è sempre più difficile” destreggiarsi tra pacchi, strategie e imprevisti.

La Fialdini non si limita a un saluto istituzionale: si diverte a suggerire numeri, entrando di fatto nel gioco e nella dinamica con il concorrente. Una partecipazione che spinge Stefano De Martino all’ironia: “Signori, è stato un piacere, io andrei. È tutto tuo”. E ancora, rivolgendosi al pubblico: “Chi vota per la Fialdini ad Affari Tuoi al posto mio alzi la mano”. Una serie battute che alleggeriscono la tensione e regalano un siparietto di complicità tra i due volti Rai, di cui una pure concorrente di Ballando con le Stelle sebbene ferma per infortunio e in attesa di ripescaggio.

La rivincita sul pacco nero

La gara procede in modo regolare fino a quando la fortuna sembra voltare le spalle a Simone: uno dopo l’altro, vengono chiamati quasi tutti i pacchi rossi, lasciando in gioco soltanto il temuto pacco nero, insieme ai due premi più sostanziosi rimasti — 30.000 e 100.000 euro. La pressione cresce, ma il concorrente non perde lucidità: “trita” i 10000 euro, dichiarando di avere “altri obiettivi”, segno che punta più in alto.

La serie di chiamate successive gli sorride: cinque tiri che eliminano per lo più pacchi blu, un piccolo sospiro di sollievo in uno scenario che resta delicatissimo. Ma il momento critico arriva quando Simone decide di aprire la Basilicata: nel pacco si nasconde proprio il premio più ricco, i 100000 euro. Una perdita pesante che cambia radicalmente il quadro della partita.

Nonostante il colpo, Simone continua con determinazione. Ancora una volta elimina un rosso, 15000 euro, e arriva al rush finale con due scenari possibili: il pacco nero e 30000 euro. A complicare le scelte entra in gioco la proposta del Dottore, che offre 40000 euro per chiudere la partita. Un’offerta importante, soprattutto considerando i rischi rimasti in gioco.

Dopo una breve riflessione, il concorrente decide di fidarsi dell’istinto e accetta. Una scelta premiata: la sua vincita totale sale a 46000 euro, insieme al jackpot di Gennarino un traguardo che gli permette di uscire dallo studio con il sorriso e la soddisfazione di aver gestito la gara con equilibrio nonostante gli imprevisti. Non solo. Era arrivato in trasmissione con degli obiettivi precisi da portare a termine nel breve periodo.

Una puntata piena di ritmo, momenti divertenti e un pizzico di tensione, che conferma Affari Tuoi come uno dei format più seguiti del momento nonostante le insidie quotidiane avanzate da La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

