Ascolti tv del 18 ottobre, guerra tra Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales

Grande sfida nel sabato sera in tv: chi ha vinto tra "Ballando con le stelle" e "Tu Sì Que Vales" il 18 ottobre

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Milly Carlucci e Maria De Filippi, la sfida in tv

Il sabato sera la sfida è accesissima tra Rai e Mediaset: uno scontro che non finisce nella fascia dell’access prime time tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna, ma anche nella prima serata. Come di consueto a contendersi il primo posto nella gara degli ascolti tv di sabato 18 ottobre sono Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales. Da un lato su Rai1 andava in onda il dancing show di Milly Carlucci, con una Barbara D’Urso esplosiva che ha conquistato il pubblico lasciando senza parole; dall’altro su Canale5 il talent show riesce a tenere incollati gli spettatori con le performance indimenticabili e le storie toccanti dei concorrenti.

Spazio però anche agli altri programmi del sabato sera: su Rai2 era in programma l’inchiesta Nient’altro che la verità – Il caso di Serena Mollicone, che ha cercato di dare risposte a uno dei misteri più oscuri della cronaca recente; su Rai3 invece, come ogni sabato, serata in compagnia di Mario Tozzi e il suo Sapiens – Un solo pianeta. Su Rete4 andava in onda il thriller Air Force One con Harrison Ford e Gary Oldman, mentre su Italia1 c’era il film d’animazione L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti?

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 18 ottobre