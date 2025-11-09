Ascolti tv dell’8 novembre, guerra tra Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales

È la grande sfida del sabato sera in tv, quella tra "Ballando con le stelle" e "Tu Sì Que Vales": chi ha vinto l'8 novembre

È di nuovo sfida tra Rai e Mediaset: prosegue la guerra degli ascolti della prima serata del sabato sera, in un acceso scontro tra Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales. Ancora una volta la gara degli ascolti si è giocata tra il dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai1 e il talent con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi andato in onda su Canale5.

Ma il palinsesto televisivo proponeva anche altro: su Rai2 gli episodi della serie S.W.A.T., su Rai3 invece era in programma Cento e oltre – Puccini e noi, per celebrare il centenario della morte del celebre compositore. Per gli amanti dei film d’azione su Rete4 c’era The Bourne Identity con Matt Damon, mentre su Italia1 l’appuntamento era con il fantasy Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti dell’8 novembre? Tutti i dati della serata.

Ascolti tv, la prima serata dell’8 novembre

Nella serata di ieri, sabato 8 novembre 2025, su Rai1 la puntata di Ballando con le Stelle ha intrattenuto 2.867.000 spettatori pari al 23.7% dalle 21:28 alle 1:33. Vince su Canale5 Tú Sí Que Vales, che ha raccolto davanti al video 3.948.000 spettatori con uno share del 27% dalle 21:30 alle 00:17 (Buonanotte a 1.674.000 e il 24.4% dalle 00:24 alle 1:04).

Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 703.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri raduna 706.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Cento e oltre – Puccini e noi raggiunge 257.000 spettatori e l’1.5%. Su Rete4 The Bourne Identity totalizza un a.m. di 579.000 spettatori (3.7%).

Su La7 In Altre Parole conquista 1.150.000 spettatori con il 6.4% nella prima parte dalle 20:45 alle 22:11 e 606.000 spettatori con il 4.3% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora dalle 22:16 alle 23:58. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 212.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 435.000 spettatori con il 2.8%.

Access Prime Time, gli ascolti tv: Scotti vince ancora

Su Rai1 Affari Tuoi totalizza 4.115.000 spettatori (22.6%) .Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.690.000 – 20.9%), La Ruota della Fortuna arriva a 4.673.000 spettatori e il 25.6%. Su Rai2 TG2 Post è visto da 477.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 985.000 spettatori (5.4%).

Su Rai3 La Confessione è scelto da 871.000 spettatori con il 4.8% (La Confessione Finale a 703.000 e il 3.9%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 830.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 572.000 spettatori (3.1%) nella seconda parte. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 495.000 spettatori (2.8%).

Preserale, gli ascolti dell’8 novembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.609.000 spettatori pari al 18.5%, mentre L’Eredità ha registrato 3.673.000 spettatori pari al 23.2%. Su Canale5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 2.155.000 spettatori (16%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.530.000 spettatori (16.5%).

Su Rai2 Dribbling sigla 331.000 spettatori (2.6%), mentre N.C.I.S. Los Angeles segna 281.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e 469.000 spettatori (2.8%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 464.000 spettatori (3.2%) e C.S.I. Miami raggiunge 586.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.127.000 spettatori pari al 13.3%, mentre Blob segna 819.000 spettatori pari al 4.8%.

Su Rete4 La Promessa interessa 885.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 le prove di Formula 1 registrano 539.000 spettatori con il 3.5%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 305.000 spettatori e il 2.1%.

