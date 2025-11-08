Affari Tuoi, la pole dance di Stefano De Martino scatena il caos: “Aiuto, qui si rompe tutto”

Stefano De Martino disposto a tutto per risollevare gli ascolti di Affari Tuoi. Stupore tra il pubblico e spavento per Herbert Ballerina, che ha temuto per la sua incolumità

Ad Affari Tuoi Stefano De Martino non ha alcuna voglia di risparmiarsi, anzi. È disposto a giocare tutte le carte che ha a disposizione pur di risollevare gli ascolti in calo del suo programma. Anche quella della bellezza e sensualità, visto che da tempo l’ex ballerino è un uomo molto ammirato per il suo fascino. E così, senza alcun imbarazzo o dubbio, non ha esitato a mettersi – davanti a tutti – alla prova della pole dance.

Ad Affari Tuoi Stefano De Martino balla la pole dance

Nella puntata di sabato 8 novembre di Affari Tuoi, mentre stava giocando Daniele, magazziniere e vocalist della Puglia, Stefano De Martino si è scatenato. Creando stupore tra il pubblico in studio e i telespettatori a casa. Quando la concorrente della Calabria si è presentata, l’ex ballerino si è avvicinato alla donna ed è saltato sul bancone dove generalmente sono disposti i vari pacchi da aprire.

Ha iniziato ad ancheggiare davanti al palo presente e poi si è cimentato proprio in una brevissima coreografia di pole dance. Il tutto sulle note di una canzone altamente sensuale come Why Don’t You Do Right?, nota ai più come la canzone di Jessica Rabbit. De Martino ha messo così in mostra tutto il suo sex appeal. Senza paura di essere fuori luogo.

E soprattutto senza perdere mai il senso dell’umorismo visto che ha prontamente invitato Herbert Ballerina, da settimane la sua spalla comica, a salire sul bancone. Il comico si è avvicinato intimorito, ha eseguito l’ordine di Stefano ma è apparso più impaurito che mai: ha temuto seriamente per la sua incolumità.

“Non mi lasciare qua, stai fermo che si rompe tutto”, ha detto urlando a De Martino, quando Stefano è sceso dal palo ma ha continuato a sbattere le mani sul bancone prima di aprire il pacco della Calabria.

Attimi di pura goliardia, che hanno rimarcato ancora una volta il grande feeling che c’è tra i due, che insieme hanno lavorato anche a Stasera tutto è possibile.

Alla fine la pole dance di Stefano De Martino ha in qualche modo portato fortuna al concorrente Daniele, che è riuscito a portarsi a casa trentamila euro, accettando un’offerta del Dottore.

Stefano De Martino, la pole dance e il confronto con Belen

Tra l’altro non è la prima volta che Stefano De Martino si cimenta con la pole dance. Già qualche anno fa mostrò sui social una coreografia al palo. Ironia del destino, a poca distanza da quella condivisa dall’ex moglie Belen Rodriguez: anche la soubrette aveva provato in passato questa disciplina, tra le più voghe in Italia negli ultimi anni.

All’epoca sembrava quasi una sfida a distanza tra i due ex coniugi visto che erano separati. Il riavvicinamento arrivò nel 2019 per poi passare alla rottura definitiva nel 2023. Oggi Belen e Stefano hanno un rapporto difficile e continuano a sentirsi solo ed esclusivamente per il bene del figlio Santiago.

La Rodriguez non sembra intenzionata a perdonare De Martino per i numerosi tradimenti. E non perde occasione per punzecchiarlo pubblicamente. Come accaduto recentemente al GialappaShow, dove la soubrette argentina ha affilato gli artigli menzionando i presunti ritocchini estetici di Stefano e le continue sfide perse con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

