A "GialappaShow", Belen Rodriguez ha lanciato una frecciata al finto Stefano De Martino (e a quello vero): ormai è senza filtri

Ansa Belen Rodriguez

Lunedì 3 novembre Belen Rodriguez è stata co-conduttrice di GialappaShow. E decisamente non si è tirata indietro: senza filtri, proprio come in parte lo è stata a Belve, nel mirino è finito nuovamente il suo ex marito, Stefano De Martino. Con una stoccata – l’ennesima – ben assestata, in cui la conduttrice si è “confrontata” con il finto Stefano in studio, imitato da Gigi di Gigi e Ross.

Belen Rodriguez, la frecciata a Stefano De Martino a GialappaShow

“Abbiamo due ex che cercheranno di riconquistarsi”. È stato il Mago Forest a far riunire in studio Belen Rodriguez al finto Stefano De Martino. L’imitazione di Gigi è riuscita benissimo, ma non solo: oltre alla parodia, Belen non ha perso il suo tocco. E se il finto Stefano ha detto “tra noi c’è un bellissimo rapporto, ti ricordi quando eri più ricca di me?”, Belen non si è tirata indietro, replicando a tono e lanciando una frecciata al vero Stefano.

“Ti ricordi quando eri meno rifatto di me?”, alludendo ai presunti ritocchini del conduttore. Per lei “basta pacchi”, e alla notte non pensa di certo a lui. “Da quando non ci sono ho saputo che ti manco. Del resto anche io non so stare senza di me, anche se il tuo posto è occupato da Herbert Ballerina, tu senza di me a chi pensi tutte le notti”. Ma la replica di Belen ha spiazzato tutti in studio. “A quel figo di Gerry Scotti“, che con La Ruota della Fortuna sta macinando un successo dopo l’altro contro Stefano e Affari Tuoi.

Il rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Li abbiamo visti amarsi, lasciarsi, riprendersi, quasi in una storia infinita. E quando sei un personaggio pubblico, impari presto a fare i conti con il gossip, con le paparazzate. E con le frecciate, come nel caso dello sketch a GialappaShow. O a Belve, quando ha raccontato, senza filtri e senza maschere, che Stefano “le ha prese più di tutti”, rivelando un tratto manesco che ben pochi conoscevano.

Ha anche ammesso di essere tornata con lui per il figlio che hanno avuto insieme, Santiago. “Me lo sono ripresa per la famiglia, per mio figlio. Altrimenti non ci sarei mai più tornata con lui. Ho sempre avuto il sogno della famiglia unita. Lui è molto abile ad avvinghiarti, è molto credibile. Non sono più arrabbiata, ma ho smesso di stimarlo”.

Oggi i due continuano ad avere un rapporto quasi di “apparenze”, anche se Stefano è stato visto spesso vicino a Belen, ma non più come un tempo. A tenerli uniti, oggi e sempre, ci sarà il figlio Santiago. Stefano ha anche rotto con l’ex Caroline Tronelli, anche se i diretti interessati non hanno mai commentato le indiscrezioni. Belen e Stefano, invece, hanno ormai ufficializzato il divorzio qualche mese fa: “Abbiamo divorziato, non ci sarà un ritorno di fiamma”, con queste parole il conduttore di Affari Tuoi aveva fatto calare definitivamente il sipario su quell’amore che per anni ha conquistato le prime pagine dei giornali.

