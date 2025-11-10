Stefano De Martino furioso dopo le battute di Belen Rodriguez in tv. “Clima teso”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

L’ultima ospitata in tv di Belen Rodriguez avrebbe creato non poche tensioni con Stefano De Martino. A rivelarlo è Dagospia, secondo cui il conduttore non avrebbe gradito alcune battute dell’ex moglie nei suoi confronti.

Stefano De Martino furioso con Belen Rodriguez?

A far infuriare Stefano De Martino sarebbero state alcune frecciatine lanciate dall’ex moglie durante la sua partecipazione al Gialappashow. Belen Rodriguez infatti è stata ospite del gruppo comico come co-conduttrice, trovandosi di fronte proprio l’imitazione del conduttore.

Un momento particolarmente divertente in cui la showgirl argentina non ha risparmiato battute al vetriolo per l’ex marito. Tutto è iniziato quando sul palco è arrivato Luigi Esposito nei panni di Stefano De Martino in una delle imitazioni più apprezzate della trasmissione della Gialappa’s Band. Belen non si è risparmiata e in tv ha risposto a tono al “finto De Martino” con frecciatine che non sono passate inosservate.

“Belen, ti ricordi di quando eri più ricca di me?” le ha chiesto il comico, nelle vesti di Stefano. “E tu ti ricordi di quando eri meno rifatto di me?”, ha risposto lei. E ancora: “Vuoi venire a fare una puntata di Affari Tuoi, la chiamiamo Affari Nostri?”, ha domandato il finto conduttore, mentre Belen ha replicato: “No, basta pacchi”.

“Il mio video privato ha avuto più successo del tuo”, ha aggiunto il comico. “Certo, tu ti alleni molto più di me”, ha detto la Rodriguez. Sino all’ultima battuta:“Tu, senza di me, a chi pensi tutte le notti?”, ha chiesto il finto presentatore e Belen ha risposto immediatamente:“A quel figo di Gerry Scotti”.

Secondo quanto rivela Dagospia, Stefano si sarebbe innervosito molto a causa delle battute di Belen Rodriguez, tanto che l’ospitata della showgirl avrebbe alimentato fra i due un clima di forte tensione. “Belen ha deciso di far saltare i nervi all’ex marito – si legge -. Non solo hanno riproposto la sua ‘cattivissima’ imitazione, ma hanno anche inscenato un duetto velenoso con l’ex moglie. Il clima tra i due è sempre più teso”.

Le parole di Belen Rodriguez su Stefano De Martino

Già qualche giorno fa avevano fatto discutere altre dichiarazioni di Belen Rodriguez. L’argentina, ospite di Belve di Francesca Fagnani, aveva raccontato la fine burrascosa del suo matrimonio con Stefano De Martino, affermando di aver amato più di tutti Marco Borriello.

“Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra, e non la conosce bene e non prova stima, la distrugge. Questo può andare avanti per anni, poi è un amore tossico”, aveva raccontato la showgirl, svelando di aver chiuso per sempre la sua storia d’amore con il conduttore. “Oggi non c’è sofferenza. Ho perso stima, ma non c’è rabbia”, aveva confessato.

La modella aveva poi rivelato di aver amato più di tutti Marco Borriello, storico ex di Belen con cui oggi ha uno splendido rapporto. “L’amore più grande della mia vita è stato Marco Borriello. Ci siamo amati in ugual modo”, aveva confidato, spiazzando tanti fan, convinti che l’amore più forte fosse stato quello con Stefano De Martino.

