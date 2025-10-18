Ballando con le Stelle, pagelle quarta puntata: D’Urso esplode (10), Milly in lacrime (8)

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Quarto appuntamento con Ballando con le Stelle 2025. Una puntata, come sempre, intensa e appassionante con al centro diversi scontri. Filippo Magnini si è lasciato andare ad uno sfogo senza precedenti mentre Barbara D’Urso si è difesa con le unghie e con i denti e ha risposto a tono alle provocazioni della giuria. Non è mancato un momento di commozione: Milly Carlucci ha trattenuto a fatica le lacrime quando ha annunciato la morte della madre di Simone Di Pasquale.

Filippo Magnini, senza paura. Voto 8

Filippo Magnini ha alzato la voce a Ballando con le Stelle. Nonostante la buona performance con Alessandra Tripoli, la giuria l’ha invitato a fare di più. Qualcuno ha evidenziato l’assenza di feeling tra l’ex nuotatore e la sua ballerina, forse per via della presenza di Giorgia Palmas (sempre presente in studio). Magnini ha però respinto questa interpretazione con una spiegazione che rivela molto del suo percorso atletico.

Il problema, a quanto pare, sono gli anni di allenamento in uno sport come il nuoto dove il controllo emotivo è tutto. “Nel nuoto le emozioni vanno tenute dentro, non possono distrarti – ha spiegato – A Ballando mi chiedono esattamente il contrario: tirare fuori quello che ho sempre dovuto nascondere”.

Magnini si è dimostrato un osso duro, con lui la giuria ha trovato pane per i suoi denti: ha capacità di linguaggio, non ha timori reverenziali e si espone. Ci piace.

Le lacrime di Milly Carlucci. Voto 8

Qualche attimo di commozione a Ballando con le Stelle per Milly Carlucci. È successo quando la conduttrice ha annunciato che nei giorni scorsi è morta la madre di Simone Di Pasquale. Nonostante il grave lutto, il ballerino non ha saltato la puntata. “Stasera gli devo moltissimo, un grazie enorme per il coraggio e la forza che ha avuto nell’essere qui visto che lui ha avuto un grandissimo lutto, ha perso la mamma l’altro ieri. Grazie Simone”, ha detto la conduttrice televisiva.

“Grazie a voi, che mi avete dato la possibilità di scegliere – ha replicato commosso Di Pasquale – anche di non essere qui. Ma io ho deciso di esserci. L’ho salutata stamattina. Però noi ci portiamo sempre dietro i nostri cari, con le nostre caratteristiche. Lei è stata sempre una grande lavoratrice, una donna di grande coraggio e tenacia e mi ha trasmesso l’amore per il ballo e quindi non potevo mancare”, queste le parole del ballerino.

Milly, visibilmente emozionata, ha ricordato che la sua collaborazione con Simone va avanti ormai da venti anni: un rapporto consolidato dal punto di vista professionale ma soprattutto umano. E la Carlucci si è dimostrata ancora una volta una presentatrice attenta e scrupolosa, vicina a ogni persona che lavora al suo grande varietà.

Andrea Delogu convince sempre più. Voto 8

Andrea Delogu ha capito bene il senso di Ballando con le Stelle, che alla fine mescola elementi di varità, talent e reality show. La conduttrice non ha paura di aprirsi, di mostrare il suo lato più intimo e riservato. E di trasformare poi le sue emozioni in danza.

Andrea è tornata a parlare delle sue pene d’amore, di come mette tutta se stessa in ogni relazione quando è davvero innamorata. Ha raccontato il suo vissuto con estrema verità, senza esagerare, senza vittimismo. E l’intesa con Nikita Perotti cresce sempre più. Qualche difetto tecnico sulla coreografia del tango c’è stata ma quello che è riuscita a trasmettere è arrivato molto di più. Bravissima.

Fabio Fognini avanza a passo di danza. Voto 7

Fabio Fognini migliora puntata dopo puntata. Sta facendo passi molto importanti in avanti. Si sta lasciando andare e ha messo da parte quella tensione che inizialmente gli impediva di fare bene. Alla quarta puntata è uscita finalmente la carica del Fogna, quella che gli appassionati di tennis conoscono bene. Ora è finalmente in gara e non resta che lasciarci travolgere dalla sua carica e forza…

Barbara D’Urso esplode. Voto 10

Barbara D’Urso ha ballato ancora una volta divinamente. A 68 anni sembra un’eterna ragazzina. Eppure la giuria continua a chiedere di più. “Cosa vi aspettate da me? Chiedete”, ha chiesto giustamente la conduttrice. Poi con fermezza ha aggiunto: “Io posso fare intrattenimento se é un mio show, questo non è il mio show ma lo show di Milly. Io sono qui a fare il concorrente a farmi giudicare da voi”.

La risposta non ha però convinto Selvaggia Lucarelli che ha stuzzicato Carmelita: “Tu sai benissimo che se ti nascondi e ti blindi dietro meravigliose coreografie, sorridi e se ne vanno a casa, poi tutta la settimana si parla di Beppe Convertini e Marcella Bella, c’è un problema. E tu lo sai bellissimo. Sei stata la tv e lo sei ancora. Sei stata anche la più brava per certi versi”. E ancora: “Sembri una ragazzina quando balli ed è tutto molto bello. Ma mi chiedo: quando finirà quest’esperienza ti starà bene che si è detto solo ‘Barbara balla bene’?”.

“Mi piacerebbe semplicemente vedere qualcosa di te che io non conosco. Sei una prima della classe”, ha aggiunto la Lucarelli. A quel punto la D’Urso ha alzato il tiro: “Io non sono la prima della classe. Ho 68 anni e ho deciso di fare un passo diverso da quanto fatto finora e questo è quello che ho intenzione di fare. Ed è un passo avanti per quanto mi riguarda. Ci vuole coraggio a fare il concorrente”. Chiara la provocazione di Selvaggia: “Coraggio? Eri ferma da un anno e mezzo”.

E qui è arrivato il colpo più duro, quello che ha svelato una ferita ancora aperta di Barbarella e legata al suo addio a Mediaset: “Erano due anni, ed ero ferma ingiustamente. Io lo so che volevi questo. È questo lo show? È questo che volevi? Tu non puoi sapere quello che è successo due anni fa, professionalmente e umanamente per quanto mi riguarda”.

Brava Barbara a non lasciarsi intimidire: l’intento della D’Urso è chiaro. Vuole mostrare una nuova immagine di sé e con umiltà sta lavorando sodo, facendo show semplicemente con il ballo, che in fondo dovrebbe essere il cuore di Ballando con le Stelle.

Sta mostrando classe e serietà, è lì per ballare, non per fare la diva o portare il trash. Ricordando che Barbara D’Urso non è l’incarnazione del trash visto che il trash continua a dilagare in tv anche senza Carmelita. È tornata sul piccolo schermo in punta di piedi, mettendosi in gioco totalmente in altre vesti e le sta riuscendo pure molto bene. E a noi va benissimo così.

Rosa Chemical, feticista e trasgressivo. Voto 8

Rosa Chemical continua a piacerci. Perché puntata dopo puntata sta portando a Ballando con le Stelle qualcosa di nuovo. Come la passione del cantante per i piedi della sua ballerina Erica Martinelli: mai si era parlato di feticismo nel programma di Milly Carlucci. Molto bello poi il jive ghotic, sulle note di Marilyn Manson. Una ventata d’aria fresca che non guasta tra drammi e polemiche. Continua così Rosa!

Ballando con le Stelle quarta puntata, classifica, chi ha vinto e chi è stato eliminato

Alla fine della serata non è stato eliminato nessuno. La puntata è stata vinta da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, grazie alla giuria, al tesoretto di Rossella Erra e ai social. La prossima settimana la coppia ripartirà con un bonus di dieci punti.