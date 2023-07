Barbara D’Urso fuori da Mediaset: interviene la sorella Daniela

Nessuno di noi, a conti fatti, si sarebbe mai immaginato l’addio tra Barbara D’Urso e Mediaset. La conduttrice ha sperimentato quasi ogni genere di format sulla Rete: dopo aver perso la prima serata con Live – Non è la D’Urso e la domenica pomeriggio, è rimasta a condurre Pomeriggio Cinque, trovando poi spazio a La Pupa e il Secchione, ma senza ottenere i risultati sperati. Il contratto della D’Urso è in essere fino a dicembre, e la sorella Daniela ha scelto di intervenire difendendo il lavoro svolto sino a qui.

Barbara D’Urso lascia Pomeriggio Cinque: il commento della sorella Daniela

I palinsesti di Mediaset per la stagione televisiva 2023/2024 si avvicinano sempre di più in questi giorni d’estate. Si sta preparando il terreno per rivoluzionare in parte la Rete, puntando su volti nuovi, format freschi e soprattutto vincenti. Così ha inevitabilmente fatto rumore la notizia dell’allontanamento di Barbara D’Urso mediante un comunicato stampa.

“Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio Cinque. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”. Per qualcuno una novità inattesa, per altri non del tutto, dal momento in cui la scadenza del contratto è stata anticipata da Dagospia.

“Solidarietà e facciamo rumore, c###o”, ha scritto Daniela D’Urso su Instagram e su Twitter. “Porterò a mia sorella tutto il vostro sostegno e il vostro calore. Grazie davvero”, a completamento del post un hashtag, ovvero #iostoconbarbaradurso. Il commento della sorella della D’Urso ha lasciato spazio alle ipotesi, alimentandone una in particolare: forse, la decisione di terminare l’avventura a Pomeriggio Cinque non è stata presa di comune accordo.

Chi conduce Pomeriggio Cinque al posto di Barbara D’Urso

Nessuna avvisaglia, o almeno: sembrava tutto risolto. Dopo aver chiuso la stagione di Pomeriggio Cinque, la quattordicesima edizione, Barbara aveva salutato il suo pubblico con una promessa. “Noi torniamo i primi giorni di settembre. Saremo tutta la stagione sempre con voi”. Sul programma si era già abbattuta una sorta di “operazione pulizia”: qualche momento di “gossip”, ma sempre legato all’attualità e senza mai osare, per non scadere nuovamente nella televisione del dolore, tanto contestata da Pier Silvio Berlusconi in persona.

In base alle indiscrezioni, al posto di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque potremmo vedere Myrta Merlino. Le ultime battute della stagione televisiva, infatti, ci hanno dato una panoramica tra addii e spostamenti, come quello della Merlino a La7. La rivoluzione è già iniziata, e non a caso si parla di “Terremoto Pier Silvio”, con l’intento e l’obiettivo di seguire una linea editoriale moderna e rispettosa. Insolito, invece, il silenzio della D’Urso su Instagram, dove non ha condiviso nulla, né un commento né story legate alla sua quotidianità. Nella didascalia campeggiano ancora i nomi dei suoi programmi, da Domenica Live a Pomeriggio Cinque: così cala il sipario sull’era televisiva di “col cuore” e dei “caffeucci”. Almeno fino alla prossima avventura.