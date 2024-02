Barbara D’Urso torna in tv: sarà ospite di Mara Venier

Fonte: IPA Barbara D'Urso e Mara Venier

Barbara D’Urso torna in televisione. Libera dal contratto in esclusiva con Mediaset, scaduto lo scorso dicembre, la conduttrice napoletana è ora finalmente libera di dedicarsi a nuovi progetti televisivi e concedere interviste su altre reti. Per riprendere il contatto televisivo con i suoi telespettatori, rimasti orfani della sua presenza in tv dopo la scelta di Pier Silvio Berlusconi di chiudere le sue trasmissione e sostituirla a Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, Carmelita ha scelto Mara Venier ed il pubblico famigliare di Domenica In.

Barbara D’Urso sarà ospite di Mara Venier a Domenica In

Come anticipato in anteprima da TvBlog e confermato sui social network da Mara Venier, Barbara D’Urso sarà ospite di Domenica In nella puntata in onda su Rai1 domenica 3 marzo. Del resto le due sono amiche da anni e il loro rapporto è uscito indenne anche dalla sfida televisiva che qualche anno fa vedeva contrapposta la Domenica Live di Barbarella alla Domenica In di zia Mara. Per molti questa ospitata potrebbe essere il primo passo di un futuro sodalizio tra la D’Urso e la tv di Stato.

Dopo l’addio improvviso a Mediaset Barbara D’Urso è alla ricerca di nuove opportunità lavorative e più volte negli ultimi mesi si è parlato di un suo approdo in Rai. Qualcuno ha insinuato un coinvolgimento nella giuria della prossima edizione di Ballando con le Stelle (Milly Carlucci ha più volta invitato in passato la D’Urso come ballerina per una notte del dancing show) ma per ora non c’è ancora nulla di concreto.

L’ospitata di Barbara D’Urso a Domenica In è stato confermato da Mara Venier su Instagram: la presentatrice Rai ha postato sul suo account uno scatto insieme all’amica e collega. “A domenica Barbarella”, ha scritto la Venier accanto all’immagine, ricevendo in poco tempo parecchi like e commenti. Sono in molti a voler sapere di più della rottura tra la D’Urso e Pier Silvio Berlusconi, arrivata dopo tanti anni di onorato servizio.

Cosa fa oggi Barbara D’Urso

In seguito ai contrasti con Mediaset, Barbara D’Urso si è concentrata su se stessa e sulla sua famiglia. Si è concessa un breve soggiorno a Londra per approfondire meglio lo studio della lingua inglese e ha trascorso parecchio tempo con la piccola Matilde, la nipotina nata un anno fa. La bambina è la figlia di Gianmauro Berardi, il primogenito che la D’Urso ha avuto dall’ex compagno Mauro Berardi. Dall’amore con il produttore cinematografico – love story che risale agli anni Ottanta – è nato anche Emanuele, di professione videomaker. Gianmauro, invece, è un medico che si è sempre tenuto alla larga dalle luci della ribalta.

Oltre a dedicarsi alla vita privata, Barbara D’Urso ha portato avanti il suo impegno a teatro, come protagonista della divertente commedia Taxi a due piazze. Finita la tournée la presentatrice si è messa alla ricerca di nuove opportunità lavorative. Perché di andare in pensione non ne ha proprio voglia.

“Il futuro? Bellissimo. Non è certo tempo per pensionarmi. Sono coinvolta in mille cose. – ha detto qualche tempo fa in un’intervista concessa a La Stampa – Ho un podcast, ‘Amiche mie’. Sono stata la prima ad aprire uno spazio ‘Metadurso’ sul Metaverso. Con una mia amica ho una società che organizza eventi, la B&Fable, il teatro. E poi tornerò…Tv? È probabile“.