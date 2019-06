Barbara D’Urso parla di Mauro Berardi: su Instagram il post per il padre dei suoi figli

editato in: da

Un amore grande che non si spegne con il passare degli anni: Barbara D’Urso dedica un nuovo post su Instagram a Mauro Berardi, il padre dei suoi figli.

Produttore cinematografico romano, molto conosciuto nel mondo del cinema per aver collaborato con i più grandi attori e registi, Mauro Berardi è stato l’uomo più importante nella vita della D’Urso. Il loro amore, nato sul set, è durato dal 1982 sino al 1993, regalando alla conduttrice i figli Giammauro ed Emanuele.

La coppia non si è mai sposata, mentre Barbara è convolata a nozze qualche tempo dopo con Michele Canfora. Il matrimonio con il ballerino, come è noto, è terminato bruscamente a causa di un tradimento e da allora la D’Urso si è dichiarata sempre single.

Nel suo cuore d’altronde c’è spazio solo per gli amatissimi figli e, a quanto pare, anche per l’ex compagno, con cui i rapporti sono ottimi. La scorsa estate, dopo un anno di successi televisivi, la presentatrice ha deciso di concedersi una settimana di vacanza proprio con Mauro Berardi e i due figli.

Un viaggio arrivato dopo che per vent’anni c’erano state forti incomprensioni, appianate anche grazie alla volontà della conduttrice di riportare la pace in famiglia. “Mauro è stato l’uomo più importante della mia vita – ha confessato qualche tempo fa a Verissimo -. Dopo anni di incomprensioni, siamo tornati in ottimi rapporti”.

Un legame fortissimo, dimostrato anche da un post pubblicato su Instagram dalla D’Urso. La presentatrice non condivide spesso foto che raccontano il suo privato, in particolare i figli, che ha sempre protetto dalle luci dei riflettori. Nell’immagine vediamo Mauro Berardi insieme a Roberto Benigni e Massimo Troisi durante un incontro fra amici o una pausa sul set.

“Questa foto è del 1984 – ha scritto la D’Urso -, da sinistra, nell’ordine: Roberto Benigni, Mauro Berardi e Massimo Troisi. Mauro (il padre dei miei due figli) in quel periodo produceva Non ci resta che piangere ma aveva già prodotto Ricomincio da tre, Scusate il ritardo e, poco dopo, avrebbe prodotto Il Piccolo Diavolo e tanti altri”.