Il look da spiaggia di Barbara D'Urso, in vacanza a Formentera incanta i fan e detta lo stile

Fonte: IPA Barbara D'Urso

Barbara D’Urso non è più un volto della televisione italiana da circa un anno. La conduttrice televisiva, infatti, non ha ottenuto il rinnovo del contratto da Mediaset e, già da un anno, non è più un volto di Canale 5. La presentatrice tv ha sfruttato questo nuovo tempo libero a sua disposizione per passare del tempo con la sua famiglia e con i suoi amici. Tra tutti gli affetti che riempiono le giornate di Barbara D’Urso quella con cui, sicuramente, ha passato i momenti più gioiosi è la nipotina Matilde, nata dall’amore del figlio Gianmauro e della sua compagna Giulia, che viene ritratta, spesso, con la conduttrice televisiva in alcuni contenuti digitali.

Ma la presentatrice tv ha speso buona parte del suo nuovo tempo libero anche in diversi viaggi in compagnia di persone a lei care. Anche di recente Barbara D’Urso sta passando dei giorni spensierati all’estero e, in particolare, la conduttrice televisiva si trova a Formentera. Dall’amata località turistica, il volto noto della televisione italiana ha condiviso una galleria di foto, in cui si mostra con un look davvero wild.

Barbara D’Urso, il look per la vacanza a Formentera

Barbara D’Urso, per la stagione televisiva 2023/2024 è stata sostituita da Myrta Merlino, nuova conduttrice di Pomeriggio 5. La presentatrice televisiva, però, potrebbe tornare presto in tv. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Barbara D’Urso potrebbe essere una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, in partenza a settembre.

La conduttrice televisiva, in attesa dei nuovi possibili impegni televisivi, si trova in vacanza a Formentera, insieme a degli amici. Dal luogo di villeggiatura, Barbara D’Urso ha condiviso, sul suo account Instagram ufficiale, delle foto, in cui si trova in spiaggia al tramonto per un aperitivo.

Per quest’occasione spensierata, la conduttrice televisiva ha scelto d’indossare un abito dallo stile wild. Barbara D’Urso ha scelto, infatti, un vestito nei toni del marrone, dell’oro e del rosso con disegni dal sapore tropicale. L’abito, lungo fino ai piedi, aveva uno scollo all’americana e presentava tre diverse balze nella parte inferiore. Barbara D’Urso ha completato il suo look con una camicia leggera verde miliare con una stampa sulla schiena.

Barbara D’Urso, bellezza no make-up

Barbara D’Urso si sta godendo questo periodo spensierato, senza impegni televisivi. La conduttrice tv, infatti, è recentemente volata in Sicilia per passare del tempo insieme alla nipotina e alla famiglia del figlio Gianmauro. Adesso, invece, la presentatrice televisiva si trova a Formentera e ha deciso di mostrarsi sui social completamente senza trucco.

Barbara D’Urso, infatti, per la sua serata in spiaggia con gli amici, ha scelto di non ricorrere al make up. I tanti sostenitori della vip nostrana hanno apprezzato la sua scelta: “Senza trucco…stupenda”, “Finalmente ti vedo senza trucco. Sei bellissima Barbara” e “Una di noi, la più vera”.

Altri utenti del web, coi loro commenti, hanno chiesto alla conduttrice televisiva di tornare al timone di Pomeriggio 5, ma, anche per la prossima stagione televisiva, è stata confermata Myrta Merlino come padrona di casa del contenitore pomeridiano di Canale 5. Alberto Matano, in una recente intervista, aveva mandato proprio una frecciatina alla sua avversaria televisiva, affermando che, la concorrenza prende sempre più spunto da La vita in diretta.