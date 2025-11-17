Barbara D’Urso rompe il silenzio: la prima intervista a Domenica In

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Barbara D'Urso

Da quando è approdata in Rai nel cast di Ballando con le stelle, Barbara D’urso non ha mai concesso interviste al di fuori del programma. La conduttrice napoletana, tornata in tv dopo due anni di assenza, ha infatti preferito concentrarsi sul suo percorso nel talent, glissando con eleganza pettegolezzi e insinuazioni sul suo allontanamento da Mediaset. A due mesi dal debutto, tuttavia, Barbara sarebbe pronta a rilasciare la sua prima intervista sul piccolo schermo: a convincerla, sarebbe stata Mara Venier, che la ospiterà a Domenica In.

L’ospitata di Barbara D’Urso a Domenica In

Barbara D’Urso è tra le concorrenti più amate di Ballando con le Stelle: nel talent di Milly Carlucci la conduttrice ha conquistato tutti con la sua ironia e spontaneità, ma prima di approdare in Rai aveva passato un momento piuttosto difficile. Una “pausa forzata” di cui la presentatrice non ha mai parlato in tv, preferendo concentrarsi sul suo percorso nel talent.

Secondo il settimanale Chi, ad ogni modo, la D’Urso sarebbe pronta a confessarsi per la prima volta anche sul piccolo schermo in un programma molto amato. “Da quando è stata annunciata la partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle la conduttrice non ha mai rilasciato interviste. Eppure adesso qualcosa è cambiato, per la gioia del pubblico che non vede l’ora di ascoltare cosa ha da dire”, scrive Giuseppe Candela sul settimanale.

Il giornalista cita anche il nome della trasmissione che dovrebbe vederla protagonista: “Ha deciso di accettare l’invito dell’amica Mara Venier che a Domenica In più volte l’ha sostenuta in queste settimane”. La data della partecipazione, tuttavia, non sarebbe stata ancora fissata.

Il ritorno in tv di Barbara D’Urso

Dopo essere stata per anni uno dei volti più amati di Mediaset, Barbara D’Urso ha scelto, con grande umiltà, di tornare sul piccolo schermo come concorrente di Ballando con le stelle. Una decisione applaudita da molti, in primis dalla padrona di casa Milly Carlucci: “Fare il concorrente è complicato se sei abituato a tirare i fili della macchina: trovo sia un atto di enorme coraggio rimettersi in gioco e di grande fiducia nei confronti di un programma e della Rai”.

Anche Barbara ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera quanto sia stato difficile per lei confrontarsi con un ruolo di questo tipo: “Dopo tanti anni in cui ero io a gestire le trasmissioni e quello che ci ruotava attorno, avendo rapporti di complicità con lo scenografo, il regista ma anche con l’azienda, ora non sono più io a tenere le fila, ma vengo gestita. Questo è molto complicato per me. Accettare di partecipare a Ballando è stata una scelta psicologicamente difficile“.

Il coraggio, tuttavia, sembra averla premiata: amatissima dal suo pubblico, la D’Urso sta conquistando ampi consensi in coppia con Simone Di Pasquale, ed è una delle candidate alla vittoria finale dello show. L’obiettivo a lungo termine, tuttavia, resta un altro: quello di tornare a condurre in Rai un programma tutto suo. Una probabilità più che concreta: a Viale Mazzini starebbero già lavorando ad un programma di “emotainment” (uno show sui sentimenti) che dovrebbe andare in onda dal 2026.

