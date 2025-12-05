Ballando, Barbara D’Urso non riesce a ballare col tutore: “Non ce la faccio più”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Barbara D’Urso non nasconde le difficoltà dopo l’infortunio a Ballando con le Stelle e la scelta di tornare in pista con Pasquale La Rocca nonostante l’uso di un tutore. Come è noto la conduttrice si è infortunata ad un braccio e le è stato imposto l’utilizzo di un tutore dai medici. Questa situazione però non ha fermato Barbara che ha deciso di esibirsi nuovamente nel programma di Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso in difficoltà alle prove

Le difficoltà però non mancano e la stessa Barbara D’Urso ha scelto di raccontarle su Instagram. Nelle Stories la conduttrice ha svelato ai fan di essere demoralizzata dopo aver realizzato la prima prova del ballo di sabato con Pasquale La Rocca. Il tutore al braccio infatti rende difficile realizzare la coreografia.

Nel video Barbara è nella sala prove di Ballando con le Stelle con il fiato corto e un’espressione piuttosto triste. “Non ce la faccio più – spiega -. Abbiamo fatto le prove della coreografia, ma con questo tutore è complicato ballare”, spiega, mostrando una fasciatura piuttosto ingombrante.

Per fortuna accanto a lei c’è Pasquale La Rocca. Il ballerino di Ballando con le Stelle infatti nelle clip condivise sui social prova a sdrammatizzare e a far sorridere la conduttrice. “Ce la faremo! – dice allegro -. Ce la farai! Questa era la prima prova”. Poco dopo vediamo Barbara D’Urso seduta in sala prove, piuttosto triste, mentre Pasquale cerca di farla ridere.

“Lui che cerca di tirarmi su di morale – scrive la presentatrice -. E lui che cerca di farmi ridere”. Nel video il ballerino scherza con Barbara e tenta in ogni modo di convincerla che riuscirà ad affrontare la gara di ballo di sabato.

L’infortunio di Barbara D’Urso a Ballando

Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, al termine della coreografia con il maestro Pasquale La Rocca, Barbara aveva avvertito un dolore improvviso alla spalla sinistra e per qualche secondo era rimasta a terra, visibilmente scossa. Subito dopo l’infortunio, un consulto medico aveva confermato l’esistenza di un trauma alla spalla, aggravato da una borsite già presente. Nonostante il dolore e il tutore, la D’Urso aveva deciso di non fermarsi. La finale e le puntate decisive si avvicinavano e lei è pronta a combattere per restare in pista.

Sempre sincera e diretta, la conduttrice aveva condiviso con i fan le sue sensazioni: “Sono un po’ preoccupata però ce la faremo – aveva spiegato – . Io non mi voglio arrendere, io voglio ballare, io voglio continuare, nessuno mi ferma”. Quando qualcuno aveva ipotizzato un ritiro, la sua risposta era stata netta: “Mi dispiace, non mi ritiro”, aveva chiarito.

Ora la attende una puntata piuttosto impegnativa, ma Barbara D’Urso ha al suo fianco il maestro di ballo, pronto a rivedere coreografie e adattarle alle sue condizioni. Una sfida fisica e mentale che entrambi stanno affrontando facendosi coraggio a vicenda e con lo spirito giusto: a testa alta, con il sorriso e pronti a sorprendere il pubblico.

